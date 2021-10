Che tempo che fa: tutti gli ospiti del 31 ottobre 2021

Una nuova puntata di Che tempo che fa ci aspetta questa sera su Rai 3 e come sempre non mancano i grandissimi ospiti che arrivano nello studio di Rai 3 con Fabio Fazio. Che tempo che è si riconosce proprio per la qualità degli ospiti che scelgono lo studio di Fazio per raccontarsi, promuovere i loro film, le loro canzoni o i loro libri e si raccontano rispondendo alle domande del conduttore di Rai 3. E anche oggi, 31 ottobre 2021, grandi nomi per una nuova puntata da non perdere di Che tempo che fa. Vediamo le anticipazioni.

Che tempo fa tutti gli ospiti del 31 ottobre 2021

Il medico e scienziato Anthony S. Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases, inserito nel 2020 dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca sarà ospite domenica 31 ottobre su Rai3 a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. E in questo spazio si tornerà a parlare di quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo. Con lui anche il professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Tra gli altri ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda oggi ci saranno anche Romano Prodi, autore con Marco Ascione del libro “Strana vita, la mia”; e ancora il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; una serata piena di cose da dire e da ascoltare, tra gli ospiti di Fazio anche Carlo Verdone, dal 5 novembre, per la prima volta, protagonista di una serie comedy, “Vita da Carlo”, dove l’attore e regista interpreta se stesso.

Torna nello studio di Rai 3, Fabio Volo, dal 2 novembre in libreria con “Una vita nuova”. E ancora, tra gli altri ospiti di questa puntata anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e Sigfrido Ranucci. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti Elio e Lello Arena.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".