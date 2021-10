Da noi a ruota libera: gli ospiti di oggi 31 ottobre 2021

Una stagione tutta in salita per Francesca Fialdini con il suo Da Noi a ruota libera. Il programma di Rai 1 infatti stenta a decollare a causa della concorrenza che quest’anno arriva da Canale 5. Verissimo è un osso duro da battere e nonostante l’ottimi traino che Domenica IN continua a dare al programma che arriva subito dopo, gli ascolti si perdono strada facendo. Rai 1 continua a perdere nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18,45 ma in ogni caso, pare esserci grande soddisfazione per il programma di Francesca Fialdini che può sempre contare, su grandi ospiti che scelgono di raccontarsi proprio da lei. E anche in questa puntata, in onda il 31 ottobre 2021, ci saranno grandissimi ospiti nello studio di Rai 1. Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Da noi a ruota libera: tutti gli ospiti del 31 ottobre 2021

Sergio Castellitto sarà uno dei grandi ospiti della puntata di oggi del programma di Rai 1. L’attore sarà protagonista del film Crazy for football che andrà in onda proprio domani sera su Rai 1 e del film parlerà proprio nella nuova puntata di Da noi a ruota libera. Un altro grande attore tornerà nel programma della Fialdini, parliamo di Cesare Bocci. E ancora tra gli altri ospiti della puntata ci saranno anche Lilli Gruber e Drusilla Foer. Tanti gli ospiti di Francesca Fialdini a “Da Noi…a Ruota Libera”, in onda domenica 31 ottobre alle 17.20 su Rai1, per raccontare le loro vite, gli sforzi per fare girare la ruota nel verso giusto, cadute e salite. Il programma continua a rimanere fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità delle breaking news.

L’appuntamento è come sempre dopo la nuova puntata di Domenica IN con Mara Venier, per un pomeriggio tutto al femminile su Rai 1. Da non perdere poi oggi una puntata speciale de L’eredità dedicata alla ricerca in onda proprio dopo Da noi a ruota libera.

