L’eredità speciale AIRC oggi su Rai 1 con Flavio Insinna

Continua il successo del programma di Rai 1 L’eredità che non teme rivali nel pre serale della rete. Una nuova edizione con ottimi numeri quella iniziata ormai da un mese. E si gioca anche oggi, 31 ottobre 2021, con uno scopo però diverso dal solito. I concorrenti di oggi infatti saranno sette testimoni della ricerca in una puntata interamente dedicata all’AIRC.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni di questa puntata in cui non vedremo i classico concorrenti mettersi in gioco ma qualcuno che ha uno scopo diverso!

L’eredità su Rai 1 con una puntata speciale dedicata all’AIRC

Anche quest’anno ‘L’Eredità’ aderirà alla settimana di raccolta fondi dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Domenica 31 ottobre alle 18.50 andrà in onda una puntata speciale del game show condotto da Flavio Insinna su Rai1. L’intero montepremi finale, eventualmente vinto dai partecipanti, verrà devoluto all’Associazione. A partecipare al programma saranno sette “Testimoni della Ricerca”, medici, volontari, ricercatori, studenti e chi è riuscito, grazie alle cure, a guarire. Ci si divertirà, si proverà a vincere il montepremi per AIRC e si conosceranno anche le storie di ognuno e i successi della ricerca, fondamentale per battere la malattia.

L’appuntamento quindi è come sempre per la solita fascia oraria in una domenica pomeriggio che partirà alla grande, con una nuova puntata di Domenica IN sempre alle 14, poi a seguire troveremo Francesca Fialdini con il suo Da noi a ruota libera. E per concludere la giornata, Flavio Insinna con questa puntata più che speciale de L’eredità. Buona domenica a voi!

