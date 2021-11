Verissimo anticipazioni 13-14 novembre 2021: tutti gli ospiti

E’ tempo di scoprire i nomi di tutti gli ospiti che parteciperanno alla nuova puntata di Verissimo di sabato e nella puntata di domenica. Le anticipazioni non mancano: come sempre grandissimi nomi per le nuove puntate in onda il 13 e il 14 novembre 2021. Puntate molto ricche per il programma di Canale 5 che sta riscuotendo un grandissimo successo, macinando record di ascolti sia nella puntata del sabato che in quella della domenica. E le anticipazioni ci rivelano proprio tutti gli ospiti di queste due nuove puntate. Inutile dirvi che c’è grande attesa per la prima intervista di coppia di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 13 novembre 2021

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Loredana Bertè che di recente è stata anche ad Amici, per lancare il suo nuovo brano. Ma non solo: tra due settimane la Bertè torna a vestire il ruolo di giudice nel programma di Rai 1 The Voice Senior che sta per debuttare con la seconda stagione. Tra gli altri ospiti di questa puntata di Verissimo anche Lorella Cuccarini, quest’anno insegnante di canto ad “Amici” e per la prima volta a Verissimo Nino D’Angelo. Inoltre, racconteranno la loro storia d’amore il vincitore della scorsa edizione di “Gf Vip” Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani. Infine, in studio Simone Barlaam, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 50 metri stile libero.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 14 novembre 2021



Domenica saranno protagonisti a Verissimo: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, dal 18 novembre alla guida della nuova edizione di “Zelig”. Tra l’altro Vanessa Incontrada torna in tv dopo tutto il gran parlare sul caso tapiro ad Ambra e chissà, magari vorrà anche dire qualcosa sulla questione, staremo a vedere. Tra gli altri ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ci saranno anche Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Rita Dalla Chiesa. Due grandissime artiste e un volto molto amato dal pubblico di Canale 5. Insomma una puntata da non perdere. Vi ricordiamo che sia sabato che domenica Verissimo andrà in onda alle 16,30 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".