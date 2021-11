Da Noi a ruota libera 14 novembre: che super ospiti per Francesca Fialdini

Inizia la risalita degli ascolti per Francesca Fialdini che settimana scorsa, con il suo Da noi a ruota libera, ha superato i 2 milioni di spettatori. Numeri lontani dalla concorrenza, visto che battere Verissimo al momento, sembra cosa impossibile. Il programma di Rai 1 tiene botta o almeno ci prova. Arrivare dopo il Tg con un traino non forte come quello dello scorso anno non è semplice ma Francesca ci prova e anche oggi, arrivano nello studio di Rai 1, tanti ospiti. E i nomi sono di primo livello, nulla da invidiare a Silvia Toffanin, questo va detto.

Non ci resta che scoprire con le anticipazioni, quello che vedremo in questo appuntamento su Rai 1.

Da noi a ruota libera: tutti gli ospiti di oggi 14 novembre 2021

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, ritroveremo Cristiano Malgioglio reduce dal successo nel ruolo di giudice di Tale e quale show. Una edizione più che fortunata quella del programma di Rai 1 che ha visto Malgioglio portare anche una ventata di cattiveria che nel programma di Rai 1 mancava. Il pubblico lo ha molto apprezzato.

Tra gli altri ospiti della puntata di oggi di Da Noi a ruota libera, ritroveremo anche Gabriele Corsi. Per la musica ci saranno Raf e Umberto Tozzi. E ancora: Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Luca e Paolo protagonisti del film Per tutta la vita al cinema, parleranno di questa storia ma non solo. Ieri sera abbiamo visto una Claudia Gerini tanghera che ha conquistato tutto il pubblico di Ballando con le stelle, davvero eccezionale.

E ancora, nello studio di Rai 1 arriverà anche Benedetta Parodi per una domenica ricca di sorprese ed emozioni condivise. La giornalista e conduttrice è in libreria con il suo ultimo libro di ricette e nello studio di Rai 1 si racconterà. Appuntamento come sempre alle 17,20 circa su Rai 1.

