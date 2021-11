Lulù proprio non si rassegna e non esiste modo di dirle le cose perchè va avanti per la sua strada come un treno senza rendersi conto che si è già schiantato. Il suo treno si è fermato, ha deragliato, ha avuto un guasto ma lei non se ne capacita. Abbiamo detto più volte che Lulù Selassiè non dovrebbe stare nella casa del Grande Fratello VIP 6 dove sta mostrando solo il lato peggiore del suo modo di essere, e anche i toni usati fra lei e le sue sorelle, non sono quelli che si dovrebbero sentire in un programma. Purtroppo anche ieri Lulù si è resa protagonista di un momento triste. La ragazza ha deciso di scrivere una lettera a Manuel. Clarissa e Jessica, stanche di tutto questo, hanno sbottato. Lulù non ha accettato le loro critiche e per l’ennesima volta ha avuto da ridire, pensando di avere ragione e di non fare nulla di male.

La litigata tra Lulù Selassiè e le sue sorelle

Lulù ha chiesto alle sorelle di smetterla di mettere addosso al lei solo negatività e ha spiegato che nella sua vita il primo pensiero non è Manuel ma la famiglia. E’ triste perchè quando si sveglia pensa al padre che è in galera, ma non per questo tratta male le altre persone. Clarissa e Jessica però sono stanche, anche perchè essendo legate a lei anche come concorrente in questa edizione, non possono staccarsi (e sono finite in nomination proprio per questo motivo). Lulù non ne vuole sentire e non accetta i consigli delle sue sorelle:

Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua sto vivo a Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. Sono triste perché ho tanto problemi nella mia vita e tu li conosci! Io sono sempre un sacco gentile, abbraccio tutti e non sono mai negativa e nemmeno nervosa e quello che dite è sbagliatissimo… non è vero quello che state dicendo.

Jessica ha lasciato la stanza, stanca del fatto che le loro sono parole al vento. Lulù l’ha inseguita ma Jessica le ha ribadito quello che pensa di tutta questa situazione: sta solo facendo una grande figura di [email protected] e l’ha invitata a smettere.

