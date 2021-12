Gemma Galgani è guarita dopo il covid 19? Le ultime notizie

Avrete letto davvero un po’ di tutto in queste ore sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Clamoroso quello che è successo tra Ciprian e Andrea Nicole ( come vi abbiamo già raccontato nelle anticipazioni). Ma ovviamente nelle puntate che sono state registrate ieri e l’altro ieri, si è parlato anche di altro. E oggi quindi ci concentriamo su Gemma Galgani: come sta la dama torinese? Come avrete visto nelle ultime puntate, Gemma ha continuato a partecipare al programma in “DAD”. La dama torinese infatti è stata contagiata e ha dovuto curarsi dopo il covid 19. Purtroppo anche lei, è risultata positiva e ha fatto la sua quarantena in attesa di tornare a essere negativa. Oggi come vanno le cose? Gemma, sta meglio e ci sono anche buone notizie per chi vuole vederla in tv!

Uomini e Donne le ultime news su Gemma Galgani

La dama torinese, che ormai è a tutti gli effetti una romana d’adozione, sta meglio! Ci sono infatti buone notizie. Gemma Galgani ieri era presente nello studio di Uomini e Donne dove ha incontrato per la prima volta un nuovo corteggiatore. Gemma non usciva da tempo con nessuno, dopo quello che era successo con Costabile ma proprio mentre lei era in quarantena è arrivato un nuovo corteggiatore con il quale ha scambiato dei messaggi, prima di incontrarlo ieri nello studio di Canale 5. Per festeggiare il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e Donne, in studio canti e balli. Pare che ci sia stato anche un balletto di Tina e Gianni al fianco di Gemma, per celebrare appunto il suo ritorno nel programma. Sarà vero? Lo vedremo nelle prossime imperdibili puntate di Uomini e Donne.

Intanto se volete poi sapere che cosa è successo tra Andrea Nicole e Ciprian, potrete leggere le nostre anticipazioni dettagliate che ci permettono di capire meglio la situazione.

Continuate a leggere le nostre news dal mondo di Uomini e Donne !

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".