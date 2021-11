Gemma Galgani non si schioderà dalla sedia di Uomini e Donne: parola di Giorgio Manetti

Il fantasma di Giorgio Manetti aleggia nello studio di Uomini e Donne da ormai diversi anni. Ogni qual volta si parla del passato di Gemma Galgani e della sua esperienza nello studio di Canale 5, si torna indietro nel tempo. E di recente, del cavaliere toscano si è anche parlato in relazione a Isabella Ricci, la dama per la quale il Manetti ha manifestato un certo interesse. Intervistato dai giornalisti di Super Guida Tv, il Gabbiano toscano, ha voluto precisare che non ha mai avuto intenzione di tornare nello studio di Canale 5 ma che ha solo detto di essere interessato a Isabella. Tra l’altro tra i due ci sono stati dei messaggi sui social, cosa che non ha portato da nessun’altra parte perchè Isabella è impegnata con la conoscenza di un cavaliere a Uomini e Donne e Giorgio non ha nessuna intenzione di partecipare nuovamente al programma di Maria de Filippi. Il toscano ha fatto capire che esiste una vita anche fuori, certo non per tutti, visto che Gemma Galgani non si schioda da quella sedia rossa e continua a restare nel programma. Sono ormai più 10 anni che ci prova ed è chiaro a tutti, secondo Giorgio, che non stia cercando niente se non la visibilità che il programma può dare. Secondo il parere di Giorgio, tra l’altro, se anche lui fosse tornato, Gemma non si sarebbe interessata realmente alla sua possibile storia con Isabella perchè è in cerca di altro, non della persona con cui lasciare il programma.

Giorgio Manetti al vetriolo contro Gemma Galgani

Parlando della recente frequentazione di Gemma con Costabile, il Manetti ha fatto notare che: “come ormai succede da 12 anni, ogni volta sembra che ci sia qualcosa che impedisca a Gemma di uscire dallo studio”. Tornando indietro nel tempo ha fatto notare che se Gemma davvero, avesse provato qualcosa di forte nei suoi confronti, come ha detto per lungo tempo, avrebbe lasciato il programma e ci avrebbe provato a costruire qualcosa. Poi poco avrebbe importato se fosse durata un mese o una vita ma bisognava provarci, cosa che Gemma non ha fatto, per cui oggi, non può essere gelosa di qualcosa che non si ha.

Visto che Gemma è sempre molto attenta a quello che si dice suoi giornali e nelle varie interviste e considerando che in questi giorni avrà molto tempo, visto che è in casa in quarantena positiva al covid 19, immaginiamo che leggerà anche queste parole di Giorgio. Troverà modo di dire la sua? Vedremo.

