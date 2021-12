Mediaset conferma lo stop ai programmi di Rete 4 in prime time: il calendario e le eccezioni

E anche la notizia del lungo stop nel periodo di feste di Natale di alcuno dei programmi in onda nella prima serata di Rete 4 è stata confermata. Ascolti o non ascolti, dati buoni o meno buoni, Mediaset ha deciso. E c’è chi ci deve una mossa ben chiara dietro alla decisione di mandare in onda alcuni programmi in modo più continuativo e di stopparne invece altri. Tra i programmi che avranno meno giorno di “ferie” ci sono Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, programma non populista che non cavalca determinati sentimenti e che non presta il fianco a determinate situazioni di cui davvero, nel periodo difficile che andremo a vivere nelle prossime settimane, non abbiamo bisogno. Si ferma solo per le feste anche Nicola Porro per poi tornare subito dopo l’Epifania. Periodo di pausa molto più lungo per Mario Giordano: il suo programma, nonostante le smentite arrivate nelle ore passate, è quello che subirà una pausa maggiore. Fuori dal coro infatti si ferma per un mese e 4 giorni. Si era comunque parlato di uno stop anche a gennaio, che invece è stato smentito nel comunicato stampa ufficiale di Mediaset. Nessuna interruzione per “Stasera Italia”, condotto da Barbara Palombelli, e per “Zona Bianca”, affidato a Giuseppe Brindisi.

Ma vediamo nel dettaglio il calendario completo per la prima serata di rete 4 tra dicembre e gennaio 2022.

Il calendario della programmazione natalizia di Rete 4 in prima serata

• Domenica: “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili, si fermerà il 19

dicembre per tornare in onda il 9 gennaio 2022.

• Lunedì: “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, si fermerà il 20

dicembre per tornare in onda il 10 gennaio 2022.

• Martedì: “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano, si fermerà il 7

dicembre per tornare in onda l’11 gennaio 2022.

• Giovedì: “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, si fermerà il 16

dicembre per tornare in onda il 13 gennaio 2022.

• Venerdì: “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero,

si fermerà il 17 dicembre per tornare in onda il 14 gennaio 2022.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".