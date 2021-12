Il padre di Laura Pausini lascia il segno a The Voice Senior

Una vita nella musica, una voce che ha colpito tutti i giudici di The Voice Senior. E’ Fabrizio Pausini a salire sul palco. Di solito sono i figli ad avere un cognome importante, ed è sempre così ma in questo caso, il concorrente, viene riconosciuto perchè è sua figlia a essere una delle star più famose al mondo. Fabrizio è il padre di Laura Pausini e dopo una vita passata al fianco della pop star cerca la sua di occasione e lo fa sul palco di The Voice Senior, nella seconda puntata del programma di Rai 1 andata in onda il 3 dicembre 2021.

Il papà di Laura Pausini spiega perchè ha deciso di partecipare

Il papà della cantante, nella sua clip di presentazione, ha quindi spiegato i motivi per i quali ha deciso di partecipare al programma:

Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni, sono nato a Solarolo e di lavoro faccio il musicista. Tutto iniziò a 8 anni con una fisarmonica regalata da mio babbo. Un giorno mi contattò in maestro Pino Novelli, voleva fare un’audizione perché stava facendo l’orchestra nuova. E da lì sono partito per la professione dal 1° di aprile 1962. Ho sempre voluto fare il musicista. Ho fatto balere, club, piazza, tutto, ho girato tutto il mondo. L’anno scorso con la prima edizione di The Voice Senior i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire. E così ho deciso di venire per questo motivo.

Sui social decine e decide i messaggi per il papà di Laura, apprezzatissimo. Il “cantante” si è presentato con il brano ‘E Io Tra Di Voi’ di Charles Aznavour. Un genere molto particolare che comunque tutti e 4 i giudici hanno apprezzato. Si sono infatti girati tutti per ascoltare la sua esibizione ma alla fine il signor Fabrizio, ha scelto di entrare nel team di Gigi d’Alessio.

Laura Pausini felice sui social: tutti a guardare il nonno

E dalla pagina instagram di Laura Pausini arriva ovviamente la reazione dei piccoli di casa, con l’immagine dei bambini pronti a fare il tifo per nonno Fabrizio. “Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te!

In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia” ha scritto la cantante sui social. E Laura che è una dei giudici più amati di The Voice in tutto il mondo, non poteva che essere orgogliosissima del suo papà!

