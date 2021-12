Il sabato pomeriggio di Canale 5 a dicembre cambia: Verissimo in difficoltà

Ultima puntata questo fine settimana per Scene da un matrimonio. Il programma di Anna Tatangelo ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 per tutto il mese di ottobre e per il mese di novembre con dieci puntate ( due in più rispetto alle otto iniziali previste). Da questa settimana però la programmazione pomeridiana del sabato di Canale 5 cambierà e infatti per l’11 e per il 18 dicembre vedremo una nuova programmazione. Successivamente, nel periodo delle feste si cambierà ancora visto che Silvia Toffanin andrà in ferie e si fermerà anche Verissimo. Il programma di Canale 5 al sabato è in affanno per quello che riguarda gli ascolti. Infatti a causa del basso traino che arriva dalle soap messe in onda prima del programma, gli ascolti di Verissimo son ben lontani da quelli che si facevano quando il traino arrivava da Amici. E’ possibile pensare che da gennaio, il programma andrà in onda solo al sabato o solo alla domenica? Silvia Toffanin a settembre aveva detto nelle poche interviste rilasciate, che il doppio appuntamento non sarebbe durato per sempre e che ci sarebbero poi state delle novità nella programmazione. Probabilmente saranno decisivi i prossimi giorni. Visto che su Canale 5 nelle feste andrà in onda un nuovo pomeriggio 5, si potrebbe pensare che questa versione condotta da Simona Branchetti possa andare in onda anche al sabato? Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali ma intanto possiamo dirvi quello che succederà nel pomeriggio dell’11 e nel pomeriggio del 18 dicembre 2021 quando Scene da un matrimonio non sarà più in onda.

La nuova programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5

L’11 dicembre 2021 e il 18 dicembre 2021 resta in onda Verissimo alle 16,30 ma non ci sarà Scene da un matrimonio. Al posto del programma di Anna Tatangelo andrà invece in onda la soap Una vita che raddoppia al pomeriggio della rete.

Ore 13,40 Beautiful

Ore 14,30 Una vita

Ore 15,21 Una vita

Ore 16,30 Verissimo

Questa la nuova programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5 prima delle feste, poi si cambierà ancora e vi terremo aggiornati con tutte le novità.

