La lite tra Morgan e il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ecco cosa è successo dietro le quinte

Il brutto momento televisivo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli che abbiamo visto a Ballando con le Stelle ha avuto un seguito anche dietro le quinte. Torniamo indietro nel tempo di qualche puntata, alla discussione in diretta del sabato sera tra la Lucarelli e Morgan. E’ stato detto di tutto, il cantante ha anche provato a farle del scuse scomodando Bach ma quando a Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha chiesto alla sua ospite perché non l’avesse perdonato Selvaggia ha deciso di dire tutto. “Io sono capace di perdonare perché il perdono regala molto ma le cose serie sono successe dietro le quinte e io su certe cose non transigo. Lui quel giorno ha esagerato nei toni… ma l’hai mai visto fare a un uomo questo? Qualcuno ha detto a Zazzaroni che non capisce niente…?” ed è solo l’inizio perché Selvaggia Lucarelli rivela cosa è accaduto subito dopo mentre lei era ancora in diretta.

Selvaggia Lucarelli a Oggi è un altro giorno

“Lui esce, c’era il mio fidanzato, c’erano i giornalisti” Morgan ha chiesto un giudizio sulla sua esibizione e Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia ha risposto: “Magari se non avessi trattato così male una donna sarebbe andata meglio”. La risposta di Morgan è stata: “Io le donne le tratto bene, non tratto bene le p… Lui poi è stato portato nel camerino e fatto calmare. Io ho faticato molto a digerire questa cosa, ero in diretta mi è stato riferito dai presenti… E’ la classica frase che viene detta solo a una donna e in più l’ha detta al mio fidanzato “. Adesso cambiano molti punti di vista e a Selvaggia Lucarelli non vanno giù le varie partecipazioni di Morgan nei programmi in cui dice di tutto.

“Io il rospo l’ho ingoiato mi siedo e faccio finta di nulla poi si accendono i riflettori e ci metti il carico e io dico basta… Se tu sai che ti ho abbonato una cosa del genere non infierire… Secondo te mi ha querelata?”.

Così come le offese sono state pubbliche anche le scuse avrebbe dovuto farle pubbliche ma a Selvaggia non va giù nemmeno il commento di Serena Bortone sulla simpatia e la genialità di Morgan. Avrebbe voluto una difesa maggiore e non che tutto finisse con la simpatia di Morgan, soprattutto dopo che ha raccontato cosa è successo dietro le quinte.

