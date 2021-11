Morgan ancora al veleno contro Selvaggia che non risponde e il caso è chiuso

Una settimana di chiacchiere di tanto parlare, di attese, di parole. E alla fine anche dall’attesissima puntata di Ballando con le stelle 2021 in onda il 20 novembre, ecco solo tanto silenzio che fa più rumore di mille parole. Ci aspettavamo un confronto, anche con toni da persone adulte e civili, tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, una presa di posizione da parte di Milly Carlucci e invece tutto questo non c’è stato. Abbiamo archiviato in meno di 2 minuti la vicenda della settimana con le parole della conduttrice che con tanta, troppa, diplomazia ha chiuso il caso ( eppure a esser finito nel mirino di Morgan c’era anche il suo di programma, quello a cui tiene tanto e per il quale lavora giorno e notte). Non è servita a nulla neppure la clip in cui Morgan ha continuato a offendere Selvaggia Lucarelli. Si è fatto finta di nulla. Bene ha fatto la Lucarelli: se la posizione di Milly era quella espressa, perchè avrebbe dovuto continuare lei a fare una battaglia a quanto pare, persa in partenza? E così nonostante le nuove frecciate di Morgan, alla fine Selvaggia ha deciso di non rispondere, dando solo il suo voto con la paletta e finendo senza dire altro, il suo intervento.

L’ennesimo attacco di Morgan a Selvaggia Lucarelli

Nella clip che ha preceduto l’esibizione, Morgan ha commentato: “Vedere la gioia che c’era dopo quello spettacolo. Arriva una persona e come una specie di nuvola nera, cala sopra questa isola felice. Impone la sua negatività, umiliando. Qui c’è l’impegno di tante persone. “

E ancora. “Tutti lavorano al meglio della loro bravura per produrre un minuto e mezzo di coreografia. Non è un caso che ci si meravigli davanti a tanta bellezza. Sai quanto è brutto avere quel potere che una persona è nelle tue mani e tu la offendi. Mi sono girati i “bip” e questo è normale. Non te lo puoi permettere. Mi sono sentito dire anche delle cose imbarazzanti. Che non sono lucido. No, no, no è il contrario. ” L’aspirante ballerino ha poi continuato: “Purtroppo per te ascolto quello che dici. Presumere di conoscere una persona e andare a giudicare la sua vita, non quello che ha fatto. Dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare. “

Ma non finisce qui, visto che Morgan non va sul personale eh, ha poi dichiarato: “La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c’è bisogno di aggredire l’umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee lo abbiamo capito. Non esagerare, fai vedere che hai imparato a rispettare le persone, anche quelle che non ti piacciono.”

Nessuna replica da parte di Selvaggia che ha solo alzato la sua paletta senza aggiungere neppure una parola a quello che Morgan ha detto ieri prima di scendere sulla pista di Ballando con le stelle. E a questo punto, ha fatto benissimo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".