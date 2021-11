Tanto rumore per nulla: Milly archivia la questione Morgan-Selvaggia Lucarelli

E alla fine, un po’ come è successo per il Grande Fratello VIP 6, tanto rumore per nulla, anche sulla pista di Ballando con le stelle. Per una settimana noi tutti abbiamo sentito i pareri di chiunque, abbiamo sentito Morgan cambiare la sua versione in ogni programma a cui ha partecipato e sui social; abbiamo sentito Selvaggia Lucarelli dire che avrebbe preteso delle scuse pubbliche; abbiamo sentito Milly Carlucci dire che avrebbe messo a confronto i due protagonisti dello scontro della quinta puntata di Ballando con le stelle 2021 e invece…E invece alla fine la conduttrice, dopo aver mostrato una clip al veleno alla quale elegantemente la Lucarelli ha deciso di non rispondere, almeno in studio, ha messa a tacere con diplomazia ( anche troppa a nostro avviso) i protagonisti di questa storia dando un colpo al cerchio e uno alla botte come si suol dire in questo caso. La Carlucci infatti ha spiegato che la giuria del suo programma è intoccabile e che non si mette in discussione ma ha anche detto che da chi partecipa a Ballando, tutte persone di talento con una carriera, ci si può aspettare una risposta a tono, visto che non siamo di fronte a ragazzi che devono diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo.

Milly Carlucci chiude la questione Morgan vs Selvaggia Lucarelli

La conduttrice quindi, dopo l’esibizione di Morgan, ha preso la parola e ha spiegato: “Sono state dette cose che non possono essere lasciate passare. La giuria l’ha scelta tutto il gruppo autorale di Ballando ( lanciando anche una frecciata a Signorini, usando il plurale in senso reale). “

E ancora: “C’è una tecnica di livello mondiale, per il resto è una giuria di opinione formata non da passanti ma da persone di provata professionalità: c’è il direttore di un giornale sportivo, un presentatore/autore/commediografo, una giornalista/scrittrice/opinionista/blogger, uno stilista che da 15 anni valuta il ballo. Noi siamo anche una trasmissione di intrattenimento. I giurati dicono la loro, i concorrenti che sono stelle nei loro lavori, si mettono alla prova con umiltà cercando di imparare a ballare.“

E poi per giustificare in qualche modo le parole di Morgan: “ Nel frattempo fanno spettacolo e intrattenimento, questo dà loro la possibilità di commentare il giudizio della giuria. Facciamo televisione, facciamo spettacolo. Dicono che facciamo le cose per gli ascolti. Noi facciamo le cose per intrattenere il pubblico a casa, se non ne fossimo capaci qui non ci sarebbe più nessuno. Ci manderebbero tutti a casa. Ma questa non è una giuria con l’auricolare, non diciamo né alla giuria né ai concorrenti cosa dire. Loro dicono quello che pensano”. La Carlucci sapeva bene che se non avesse chiuso la questione in questo modo avrebbe rischiato di perdere magari anche Morgan strada facendo e dopo Al Bano, non sarebbe stato il caso.

