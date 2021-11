Arriva la querela ma è Morgan che denuncia Selvaggia Lucarelli per il messaggio

Davvero Morgan ha querelato Selvaggia Lucarelli? A Oggi è un altro giorno Marco Castoldi ribalta la situazione dopo quanto è accaduto sabato sera a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli è in attesa delle scuse pubbliche, magari le attende per la prossima puntata, Morgan le ha chiesto scusa in privato, a lei non è bastato e in più ha pubblicato il messaggio che il cantante ballerino le ha inviato. Ed ecco l’errore che ha fatto forse scattare davvero la querela. Serena Bortone, bravissima nel mantenere i ruoli, nel non fare irritare il suo ospite, nel riuscire sempre con equilibrio a manifestare il suo punto di vista; sta per leggere quel messaggio privato ma il musicista la ferma, non può leggerlo perché è oggetto di querela. Sembra che Morgan l’abbia già denunciata e che non veda l’ora di andare davvero in tribunale davanti a un vero giudice.

Morgan e Selvaggia Lucarelli uno contro l’altra

Non era intenzione di Morgan di parlare di Selvaggia, alla fine ha dovuto farlo, i toni sono però rimasti più tranquilli. Lui è sicuro che la Lucarelli non sia indicata nel ruolo di giurato (guai a chiamarla giudice): “E’ come sapere il latino o non saperlo e lei non ha competenze, non ha cultura dell’arte, è imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Certo che io dovrei tacere però quando c’è in gioco la passione mi girano…” conferma Morgan che continua a ripetere: “Mi volete mettere in contrasto con la Lucarelli…”. Marco vorrebbe che si parlasse solo di ballo: “La Lucarelli mi costringe ad andare fuori tema… C’è gente che purtroppo si prende troppo sul serio e quando vede il divertimento altrui comincia a gettare veleno”.

“Ho presentato una denuncia perché è la quinta puntata ed è arrivato il momento…Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata e io penso che deve dimostrare di sapere giudicare”.

C’è anche altro, il post di Morgan sul bullismo femminile non sarebbe rivolto alla Lucarelli. Il sarcasmo è evidente, lui sorride. Ognuno ha le proprie ragioni, ognuno dovrebbe ammettere i propri errori ma Morgan avremmo voluto vederlo solo fare lo spettacolo che sa fare benissimo, niente altro.

