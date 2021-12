Simone di Pasquale e Sara di Vaira in lacrime: è l’addio a Ballando con le stelle

E’ stata una puntata ricca di emozioni quella in onda l’11 dicembre 2021. Una puntata dedicata al ripescaggio ma anche alle storie dei maestri protagonisti di questo show del sabato sera di Milly Carlucci. Quest’anno infatti Ballando con le stelle perderà due degli storici protagonisti, due amatissimi ballerini, maestri che hanno fatto la storia del programma. Parliamo di Simone di Pasquale, che aprì proprio la prima edizione di Ballando con le stelle vincendo al fianco di Hoara Borselli, e di Sara di Vaira che come ha detto Milly Carlucci, è stata un vero pilastro del programma. “Ballando con le stelle è come una sedia che perderà una gamba” ha detto la conduttrice, riferendosi proprio a Sara. Per i due maestri di Ballando con le stelle ci sarà comunque modo di salutare il pubblico nella serata della finale, la stessa Carolyn infatti, ha detto di voler dedicare loro un pensiero solo nell’ultima puntata del programma. Simone e Sara chiudono in modo diverso la loro avventura nel programma di Rai 1: per Di Pasquale il passaggio alla finale al fianco di Bianca Gascoigne grazie al ripescaggio, per Sara una stagione sottotono al fianco di un ballerino non troppo brillante ecco.

A Ballando con le stelle l’addio di Simone di Pasquale

Nella clip che ha preceduto l’esibizione di Simone, il maestro di Ballando ha spiegato quanto sia legato al programma e anche al suo ruolo nello show. Non solo, ha detto che se fosse per lui ballerebbe tutta la vita, facendo quindi capire che i motivi del suo abbandono sono legati al fatto che anche il fisico a un certo punto, richiede altri ritmi e per lui è arrivato il momento di prendersi del tempo, non potendo sostenere un determinato lavoro. Ha chiuso questa esperienza a Ballando con le stelle danzando in pista con Monica Bellucci, un regalo che tutta la squadra di Ballando con le stelle gli ha fatto. Ma non è finita qui. Bianca è una delle migliori di questa edizione di Ballando con le stelle, forse la più brava. E non è detto quindi che nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non si possa compiere un piccolo miracolo, la chiusura di un cerchio con un’altra bella vittoria di Simone prima del suo addio.

Sara di Vaira lascia Ballando con le stelle

Di poche parole Sara che si è sciolta in lacrime e che forse aspetta di salutare il pubblico di Ballando in un altro momento. Anche per lei tantissime gioie nel programma di Rai 1 ma non solo. E’ diventata un pilastro anche per altri programmi, proprio al fianco di Simone, come Il cantante mascherato. L’abbiamo vista arrabbiarsi, vincere, divertirsi e anche innamorarsi in quella pista. Si può davvero dire che ha dato tutto per Ballando con le stelle.

Simone e Sara ci mancheranno sicuramente ma è arrivato il momento di lasciare spazio anche ai nuovi protagonisti dello show. E se sono tutti come Vito Coppola e company, dobbiamo proprio ammettere che gli eredi non sono niente male!

