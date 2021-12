Marco Armani voce inconfondibile ma troppo buono per un ambiente che non perdona

La voce di Marco Armani è inconfondibile, ritrovarlo al piano di Oggi è un altro giorno è stata una piacevole sorpresa; le sue canzoni sono sempre emozionanti per chi le ha vissute negli anni in cui era arrivato per lui il successo. Un successo che poi si è spento e ne parla Red Canzian che per Marco Armani ha un messaggio bellissimo, vero. “Ho prodotto un album di Marco negli anni ’80, era un cantante pazzesco, mi piace tantissimo, un grande musicista e una grande sensibilità, è un ragazzo troppo buono probabilmente per un ambiente che non perdona nulla. Ha sofferto molto e meriterebbe ancora successo perché è ancora un artista vero”. E’ immensa la stima che ha per lui.

Marco Armani si riconosce nella definizione di Red Canzian

Marco Armani: “Non ho fatto a sgomitate nella vita perché ho preso questo dono del canto come un dono e non come un lavoro, come un dono ricevuto e quindi è vero, non ho fatto a gomitate per arrivare al successo”.

Dei rimpianti ci sono ma non lo dice: “Sono fiero di me stesso perché ho detto dei no che magari non avrei dovuto dire ma ho voluto dire, dei no un po’ scomodi”. A un certo punto il suo successo si è interrotto: “Ci sono stai degli errori di gestione e poi ci sono state delle strade che non ho voluto intraprendere e poi c’è Sanremo, che è una grande vetrina, che non è tornato più”. Ha continuato a cantare ma ovviamente con meno visibilità.

La semplicità di Marco Armani si nota anche quando scorrono le immagini di Sanremo e lui aveva i capelli lunghi. “Ho sofferto molto per questi capelli inizialmente poi da un po’ di anni ho deciso di tagliarli tutti…” e ha iniziato ad accettarsi. Pensa con molta tenerezza al Marco Armani di Sanremo, ricorda l’incoscienza perché per lui era un gioco e si rendeva conto che era su quel palco così immenso solo quando iniziava la sigla.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".