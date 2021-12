Pausa natalizia per Uomini e Donne: fino a quando va in onda e quando torna?

E’ tempo di prendersi delle ferie anche per Maria de Filippi con Uomini e Donne che si prepara ad andare in ferie! La prossima settimana cambia la programmazione di Canale 5 per il pomeriggio. La prima novità arriva dalla staffetta che ci sarà tra Barbara d’urso e Simona Branchetti. Pomeriggio 5 infatti continuerà ad andare in onda ma nella sua versione “News”. Come succede proprio con Mattino 5 che vede solo Francesco Vecchi al timone, così succederà anche con il programma del pomeriggio. Non sarà però la sola novità. Intatti anche Uomini e Donne e Amici andranno in pausa. I programmi di Maria de Filippi si fermano per le feste e tornano poi dopo l’Epifania.

Vediamo nel dettaglio quello che succederà a Uomini e Donne.

Uomini e Donne fino a quando andrà in onda?

Uomini e Donne andrà in onda la prossima settimana ma non tutti i giorni! Maria de Filippi tornerà con i protagonisti del trono over e del trono classico lunedì 20 dicembre, martedì 21 dicembre e mercoledì 22 dicembre 2021. Questo è il calendario di Uomini e Donne per la settimana natalizia. Il programma si fermerà poi dal 23 dicembre e tornerà in onda probabilmente dopo il 6 gennaio. Immaginiamo che si tornerà in onda il 10 gennaio 2022. Al posto di Uomini e Donne andranno in onda i classici film di Natale.

Come cambia quindi la programmazione di Canale 5?

La programmazione cambierà quindi a partire dal 23 dicembre. Vedremo Beautiful, a seguire Una vita. Al posto di Uomini e Donne andrà invece in onda un film di Natale. Nella programmazione di Canale 5 non è prevista neppure la messa in onda di Amici 21 che chiude quindi con la puntata del mercoledì. Dopo il film di Natale il pubblico di Canale 5 potrà seguire il day time del Grande Fratello VIP, che anche quest’anno terrà compagnia al pubblico nei giorni di festa. E poi un nuovo episodio di Love is in the air. Il pomeriggio di Canale 5 andrà avanti con la messa in onda di Pomeriggio 5 News che partirà dalle 17,25 con qualche minuto di anticipo rispetto all’attuale versione di Barbara d’Urso.

Quando andrà in onda la scelta di Roberta?

Non dovrebbe andare in onda questa settimana la scelta di Roberta, a meno che non ci siano dei colpi di scena, si dovrà aspettare il nuovo anno. Ma intanto, per i più curiosi, ecco le anticipazioni.

