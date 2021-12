Sergio Muniz parla della malattia del figlio, ha solo dieci mesi

E’ a Storie Italiane che Sergio Muniz ha raccontato della malattia del figlio, non è entrato nel dettaglio del problema che vive il suo bambino ma ha confidato di cosa si tratta. Muniz ha spiegato che comprende benissimo le famiglie, i genitori che hanno un figlio con una malattia genetica, soprattutto se rara. Telethon prosegue, la ricerca ha bisogno di aiuto e la raccolta fondi non può fermarsi. In collegamento da casa Sergio Muniz non ha mai perso il sorriso mentre confidava che anche suo figlio ha una malattia genetica rara, la epidermolisi bollosa, una patologia che riguarda la pelle, un disturbo cronico che necessita di nuove cure. E’ una malattia rara e per questo meno studiata di altre, i fondi per la ricerca sono sempre troppo pochi ma i medici, i ricercatori fanno di tutto per dare speranza ai bambini e ai loro genitori.

Il figlio di Sergio Muniz ha solo 10 mesi

Sergio Muniz e la sua compagna, Morena Firpo, sono diventati genitori solo dieci mesi fa. Il piccolo Yari è la loro gioia. Muniz ha realizzato il desiderio di diventare padre a 45 anni. Tenerissima la foto che scelse di postare sui social per annunciare l’arrivo del suo primo bambino. La sua mano così grande e quella così tenera e piccola del suo Yari.

“Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi e imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato” il suo commento nel giorno della nascita e oggi Sergio comprende ancora di più il significato di quelle parole.

