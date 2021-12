Alex Belli e Delia a Verissimo, lei lo perdona: “Ha vissuto in una bolla”

Alex Belli e Delia Duran saranno ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre, pronti a spiegare errori e perdono. Si amano e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi e questo per molti è una conferma che lui ha recitato un copione. Alex Belli non resta in silenzio si queste insinuazioni e ripete “Non c’è stato nessun copione scritto”. Magari non c’era un copione, nessuno gli ha fornito quale parte recitare ma lui è stato un vero attore, è il suo mestiere. “Nella Casa del GF Vip si può celare qualcosa ma non si può recitare” aggiunge Belli. Quindi, con Soleil è andato realmente ben oltre. Ed è qui che arriva la conferma di Delia, poi il suo perdono.

Delia Duran racconta di Alex Belli, come l’ha visto lei al GF Vip

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo” aveva quindi ragione Soleil, loro sono contenti così. Delia da che Alex ha sbagliato ma amarsi è anche perdonare.

Ai microfoni di Verissimo la gioia dell’attore è ovvia: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

A questo punto la verità la conoscono solo loro due ma adesso dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip sono pronti a ricostruire la loro vita sempre e solo insieme. Anche quando hanno partecipato a Temptation Island non fu semplice per loro ma in quel reality fu Delia a restare affascinata dal suo tentatore e Alex a perdonare.

