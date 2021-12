Fabio Volo papà: “Sento molto la responsabilità della preparazione alla loro vita”

Fabio Volo a Verissimo ha gli occhi lucidi, guarda le immagini dei suoi figli ed è un papà felice. “Non sono cambiato io è cambiato tutto, è cambiata la percezione delle cose” la sua vita è cambiata da quando è diventato padre e ammette: “Sento molto la responsabilità della preparazione alla loro vita”. Fabio Volo sta per diventare 50enne e la maturità è arrivato, ha cambiato atteggiamento verso le cose e ogni sera tira le somme su se stesso, 20 minuti prima di dormire, 20 minuti quando si sveglia, si ferma e si pone delle domande. Tanto lo pesca dal passato, da suo padre, tanto dai figli che adora. “Sono una generazione diversa io sono di carattere diverso rispetto a mio padre perché io passo più tempo con loro, mio padre non poteva scegliere se lavorare o meno io invece sì, ho questa fortuna”.

Fabio Volo a Verissimo

Un figlio più riservato e timido, un altro il contrario ma sono un po’ il mix del papà e della mamma: “Non perché sono i miei ma sono belli, portano qualcosa di speciale”. Sta per arrivare Natale e Fabio Volo non rinuncia alle tradizioni, soprattutto desidera portare avanti ciò che gli ha insegnato il padre, desidera quella continuità che lo rende felice. “Io faccio il presepe e mia moglie l’albero di Natale. Io faccio il presepe con loro, faccio con i miei figli quello che mio padre faceva con me, anche il pane fatto in casa… è come se mio padre fosse ancora qui”.

“Spesso i genitori si sacrificano non sono felici pensando di fare una cosa giusta per i figli. Il bambino non le capisce queste cose ma assorbe le emozioni negative, lo sente che c’è qualcosa che non va”.

Ha il desiderio di ritrovare la macchina di suo padre, una spider rossa. Lui era felice quando viaggiava con quella macchina: “E’ una macchina molto simpatica, regala allegria quando si vive, si guida”.

