La tv di Natale su Rai 1: film Disney e non solo da vedere in famiglia

E’ tempo di film di Natale da seguire in tv, è tempo di programmazione per le famiglie! Dalla prossima settimana entreremo nel vivo, con le feste che ci renderanno sicuramente più sereni e pieni di felicità, nonostante anche questo 2021 non sarà il Natale del passato, ma è già un inizio. A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, avremo comunque modo di spostarci, di stare con i nostri cari, cercando di rispettare il più possibile le regole che ci permetteranno di essere più tranquilli. Ma torniamo a quello che vedremo in tv. Come sempre torna per i nostri lettori la rubrica La tv di Natale. Iniziamo con tutte le proposte che Rai 1 farà per il periodo natalizio in prima serata ma non solo. Dai classici film Disney agli appuntamenti con i concerti da non perdere nei giorni di festa. Sono le strenne di Natale Rai e allora diamo un occhio alla programmazione che ci aspetta dal 20 dicembre all’Epifania.

La tv di Natale su Rai 1: tutti gli appuntamenti da non perdere

Non solo film Disney ma anche altri appuntamenti da non perdere con concerti, film e grandi classici delle feste da seguire in famiglia sul divano!

Vediamo la programmazione proposta da Rai 1.

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE ALLE ORE 21,25 CIRCA

FILM – Prima Visione PINOCCHIO di Matteo Garrone

Regia di Matteo Garrone

Cast: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini,

Marine Vacth, Gigi Proietti



VENERDÌ 24 DICEMBRE alle 10.40

Rai Cultura CONCERTO DI NATALE DAL TEATRO ALLA SCALA 2021

alle ore 21,25 circa

FILM/DOC -PRIMA VISIONE AILO – Un’avventura tra i ghiacci

Regia di Guillaume Maidatchevsky

Con Fabio Volo (voce narrante)



SABATO 25 DICEMBRE alle 12.30

RAI CULTURA: CONCERTO DI NATALE DA ASSISI

Con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

alle ore 21,25

Alberto Angela STANOTTE… A NAPOLI

alle ore 24,25

dal TRIANON VIVIANI —TEATRO DELLA CANZONE NAPOLETANA

Serata d’Onore Enrico CARUSO

Conduzione e Direzione artistica Marisa Laurito



DOMENICA 26 DICEMBRE alle ore 21,25

FILM – Prima Visione MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE



LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2022 alle ore 21,25

FILM DISNEY CENERENTOLA

in seconda serata FILM-OPERA Prima Visione GIANNI SCHICCHI

(Italia, 2021)



MARTEDÌ 28 DICEMBRE alle ore 21,25

Alberto Angela – MERAVIGLIE – La penisola dei tesori



GIOVEDÌ 29 DICEMBRE alle ore 21.25

FILM Disney LA BELLA E LA BESTIA



VENERDÌ 31 DICEMBRE – Prime Time in diretta da Terni – Umbria

L’ANNO CHE VERRA’ Conduce Amadeus



MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE alle ore 21,25 circa

FILM – Prima Visione I FRATELLI DE FILIPPO



SABATO 1° GENNAIO 2022 alle 12.25

RAI CULTURA: CONCERTO DI CAPODANNO DAL TEATRO LA FENICE DI

VENEZIA

In prima serata Roberto Bolle in DANZA CON ME



DOMENICA 2 GENNAIO 2022 alle ore 21,25 circa

FILM – Prima Visione UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE



LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 alle ore 21,25 circa

FILM – Prima Visione IL RITORNO DI MARY POPPINS



MARTEDÌ 4 GENNAIO 2022 alle ore 21,25Alberto Angela MERAVIGLIE (seconda puntata) – La penisola dei tesori

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".