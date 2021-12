Boom per La Bella e la Bestia, bene Kalipè su Rai 2: gli ascolti delle feste

Non c’è davvero niente da dire: i grande classici della Disney lasciano il segno e ogni volta che vengono mandati in onda, regalano alla rete che li trasmette, ascolti da record. E’ successo con Cenerentola, accade anche nella serata di ieri, 29 dicembre 2021 con La Bella e la bestia. Ennesima replica per Rai 1, ennesimo boom di ascolti con oltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv. Numeri che permettono a Rai 1 di battere senza nessuna difficoltà Canale 5 che invece si era affidato alla comicità. Un discreto risultato per Natale da Chef che però viene doppiato da Rai 1. Sempre ottimo, anche in questo caso alla sua ennesima replica, Forrest Gump.

Nella gara agli ascolti del 29 dicembre 2021 non possiamo che far notare anche il buon lavoro che Massimiliano Ossini sta facendo su Rai 2. In una rete alla ricerca di una precisa identità, fare quasi 1 milione senza il traino del TG prima, non è cosa facile , soprattutto se si porta la cultura e la divulgazione in tv. Il conduttore piace al pubblico e i risultati si vedono.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della serata di ieri .

Gli ascolti del 29 dicembre 2021: boom per La Bella e la bestia

La Bella e la Bestia porta a casa l’ennesimo boom di ascolti con la media di 4.003.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 Natale da Chef ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.6% di share. Terzo gradino del podio per Mediaset. Su Italia 1 Forrest Gump ha intrattenuto 1.467.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su Rai2 la prima puntata di Kalipè – A Passo d’Uomo registra un ascolto medio pari a 903.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rai3 Vita di Pi ha raccolto davanti al video 950.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. E’ un pareggio tra Rai 2 e Rai 3 in pratica.

Su La7 L’età Dell’innocenza ha registrato 426.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Adele – One Night Only segna 315.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Wild Teen – Contadini in Erba ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.8%.

