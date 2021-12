Fiction e programmi più visti del 2021: è il trionfo di Rai 1

Commentare i dati di ascolto del 2021 senza ricordare che anno sia stato per gli italiani ( come per tutto il resto degli abitanti del pianeta) non è possibile. L’inizio del 2021 è stato caratterizzato da zone rosse, lockdown, milioni di persone bloccate in casa, con un conseguente aumento della platea davanti alla tv. Tanti i telespettatori che hanno trovato compagnia in una serie tv, in un programma, un una fiction. E molto più alti del solito, soprattutto tra gennaio e marzo, gli ascolti della prima serata. I programmi più visti e le fiction più viste incoronano Rai 1 la rete più seguita dal pubblico italiano, con ottimi ascolti. Dal grande successo di un Sanremo sui generis con Amadeus e Fiorello che hanno dovuto gestire una situazione complicatissima, con gli artisti che si sono ritrovati a cantare su un palco, con davanti a dei palloncini, passando per le serie tv che hanno davvero reso grande la rete diretta da Stefano Coletta. Mediaset si salva solo grazie a Maria de Filippi, che grazie a una eccezionale e storia edizione di C’è posta per te e a una altrettanto vincente edizione di Amici, piazza nella top ten gli unici due programmi di Canale 5.

E’ stato l’anno delle conferme per Rai 1 ma anche delle novità: il grande successo di Montalbano, che nonostante un paio di milioni di spettatori in meno resta la serie più vista dell’anno; le fiction nuove come Doc o Lolita Lobosco. E ancora la bravissima Serena Rossi con la sua Mina Settembre; le indagini di Claudio Gioè con il suo Makàri. Insomma un anno davvero prezioso per Rai 1 che resta la rete da battere!

Classifica programmi tv e fiction più visti nel 2021

Vediamo quindi nel dettaglio la classifica.

1) Il Commissario Montalbano. Il metodo Catalanotti (9.017.000)

2) Festival di Sanremo (8.305.000)

3) Doc. Nelle tue mani (7.536.000)

4) Le indagini di Lolita Lobosco (7.065.000)

5) L’anno che verrà (6.997.000)

6) Makari (6.403.000)

7) C’è posta per te (6.303.000)

8) Mina Settembre (6.159.000)

9) Leonardo (5.865.000)

10) Amici di Maria De Filippi (5.846.000)

E’ il successo delle fiction di Rai 1, delle serate evento come quelle di Sanremo, delle serie evento come Leonardo. Per Mediaset svettano Maria de Filippi, capace di incollare con le sue buste al sabato sera oltre 6 milioni di spettatori a distanza di 20 anni dalla prima puntata di C’è posta per te. Ed è stato uno degli anni migliori anche per Amici. E non solo per i grandissimi ascolti che il talent ha portato a casa ma anche per il trionfo dei suoi talenti. Tra tutti spiccano Sangiovanni e Aka7even.

Questa classifica chiaramente come avrete capito, non ci racconta degli eventi televisivi che hanno fatto i record di ascolti in questa stagione dai grandissimi appuntamenti: le partite di calcio della nostra nazionale, la pallavolo, le Olimpiadi.

