Stefania Orlando ricorda commossa Paolo Calissano su Rai 1: “Fabiola è devastata”

Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi 3 gennaio 2021, Stefania Orlando ha voluto ricordare Paolo Calissano. Mentre i medici cercano di capire che cosa sia successo, se l’attore abbia davvero deciso di togliersi la vita o se sia stato un drammatico incidente, la Orlando lo ricorda con parole piene d’affetto dallo studio di Rai 1. Lei Paolo lo aveva conosciuto come volto familiare, per lungo tempo è stato il compagno di sua cugina Fabiola, la stessa che purtroppo ha fatto la tragica scoperta. E’ stata proprio Fabiola a chiamare le forze dell’ordine. Per un giorno intero ha provato a mettersi in contatto con il suo ex, con il quale aveva ancora un ottimo rapporto. Non ricevendo risposta ha deciso di chiedere aiuto per entrare in casa e lì, il dramma. Paolo purtroppo era ormai morto da ore, non c’è stato nulla da fare per l’attore.

“Fabiola è devastata dai sensi di colpa, io le ho detto che non deve pensarci, perchè lei gli è stata davvero accanto fino all’ultimo” ha detto Stefania, ringraziando a nome di sua cugina anche tutte le persone che hanno speso delle bellissime parole per l’attore in questi giorni.

Il ricordo di Stefania Orlando da La vita in diretta per Paolo Calissano

“Sono sempre rimasti in contatto, lo ha trovato lei, allarmata dal fatto che non rispondesse al telefono” ha confermato Stefania nello studio di Alberto Matano. E poi il suo personale ricordo dell’attore trovato morto il 31 dicembre nella sua casa di Roma: ” Paolo è un uomo colto, intelligente e brillante, molto sensibile e con un velo di malinconia dovuto al fatto che negli ultimi tempi non riusciva più a fare il suo lavoro, il lavoro di attore.”

“Non riusciva a entrare nel giusto giusto, ricordiamo che lui era un bravissimo attore, questa sua dignità era anche nel non volersi prestare a interviste che tornassero sempre sugli stessi argomenti” ha concluso Stefania, che ribadisce però di essere quanto meno sollevata per la famiglia, per le belle parole che sono arrivate in questi giorni per Paolo.

