Ascolti d’oro nel pomeriggio di Rai 1 per la Befana: senza competitor si vince facile

Mediaset sta davvero contando i giorni in attesa di lunedì 10 gennaio 2022, quando su Canale 5 torneranno i programmi del pomeriggio che riescono a tenere botta contro la concorrenza di Rai 1. Senza Uomini e Donne e il day time di Amici c’è grande sofferenza anche nella prima parte, quella in cui le soap di solito, riescono a fare anche meglio di Rai 1. E invece la scelta della prima rete Rai di continuare la classica programmazione, a parte alcune eccezioni, ha premiato. Sono cresciuti Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle signore e in questi ultimi giorni vola alto anche La vita in diretta che surclassa Pomeriggio 5 News. Numeri eccellenti quelli che il 6 gennaio la rete riesce a portare a casa in un pomeriggio di festa. Il programma di Alberto Matano vola con oltre 2, 6 milioni di spettatori, forse uno dei risultati migliori di questa edizione, certamente numeri da record per Rai 1.

Rai 1 vs Canale 5: la sfida della Befana premia il pomeriggio Rai

Iniziamo dallo scontro tra Rai 1 e Canale 5 nel pomeriggio del 6 gennaio 2022. Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno vola davvero con grandi numeri 2.295.000 spettatori pari al 14.7% della platea (presentazione di 7 minuti: 2.098.000 – 12.2%). La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.263.000 spettatori con il 15.7%. Dopo il TG1 Economia (1.904.000 – 12.7%), è Alberto Matano a lasciare il segno con Vita in Diretta che fa 2.164.000 spettatori (14.1%), nella presentazione, e 2.604.000 spettatori (15.8%).

Su Canale5 Beautiful le soap cercano di reggere ma Rai 1 in share fa meglio. 2.376.000 spettatori con il 13.6%. Una Vita ha convinto 2.226.000 spettatori con il 13.3% di share. Eppure le puntate di Una vita sono entrate nel vivo di una story line che avrebbe dovuto fare molto più appeal ma si paga chiaramente, l’assenza di Uomini e Donne. Dopo le soap si crolla: Christmas at Dollywood ha ottenuto 1.541.000 spettatori con il 10.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.721.000 spettatori con il 12%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.906.000 spettatori pari al 12.5% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.578.000 spettatori con il 10%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.50, e 1.668.000 spettatori con il 10% (Saluti: 1.489.000 – 8.5%). Dopo le prime puntate in cui Simona Branchetti ha retto abbastanza bene, l’assenza di Barbara d’Urso si è fatta sentire.

I dati di ascolto delle altre reti

Su Rai2 Sì, lo Voglio ha raccolto 536.000 spettatori con il 3.3%. Amore a’ la carte ha ottenuto 663.000 spettatori con il 4.6%. I film di Natale non fanno rimpiangere in questo caso, la classica programmazione del pomeriggio.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 672.000 spettatori (3.9%). Paddington segna 602.000 spettatori (3.9%). Il Piccolo Principe ha interessato 577.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.109.000 spettatori con il 18%. La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia ha coinvolto 355.000 spettatori pari al 2.3%. Dalle 16.46 alle 18.52, Geo ha registrato 1.392.000 spettatori con l’8.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 653.000 spettatori con il 4%. Su La7 Il Gattopardo interessato 372.000 spettatori (2.4%). Su TV8 il film Un Babysitter per Natale ha raccolto 379.000 spettatori con il 2.6%.

