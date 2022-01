La Befana porta ascolti d’oro alla Clerici: boom per E’ sempre mezzogiorno

La scelta della Rai di mandare in onda i programmi del day time anche nelle feste, per il 2022, ha ripagato. E sono ottimi gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno anche nel giorno della Befana. Una puntata ridotta per Antonella Clerici che con la sua scopa da Befana ha fatto sorridere e divertire il pubblico di Rai 1 anche nelle feste. La puntata del 6 gennaio 2022 è una delle più viste, in valori assoluti, di questa edizione. Si apre quindi alla grande il nuovo anno per Antonella Clerici: niente carbone per la conduttrice, nella calza della befana ci sono ottime ricette apprezzatissime per il pubblico di Rai 1 e anche ascolti d’oro per il programma volato sopra il 16% di share e con una media superiore ai 2,4 milioni nella puntata di ieri.

Vediamo gli ascolti del mattino dell’Epifania ricordando che su Rai 1 c’è stata prima la Messa e poi una puntata di A sua immagine che ha preso il posto di Storie Italiane ( regalando alla Clerici un traino con il doppio dei classici ascolti).

Gli ascolti della Befana: i dati auditel del mattino premiano Rai 1

Boom per Rai 1. Niente Storie Italiane, dopo la messa in onda alle 10 seguita da quasi 2 milioni di spettatori il pubblico ha seguito A Sua Immagine che incassa un ascolto medio pari a 2.058.000 spettatori con il 19.4% Al suo interno l’Angelus ha raccolto 2.431.000 spettatori pari al 20.8%. Dalle 12.22 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 2.422.000 spettatori con il 16%.

Passiamo alle altre reti, segnalando gli ottimi ascolti di Rai 2. Su Canale 5 Melaverde arriva a 1.463.000 telespettatori con l’11.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 633.000 spettatori (6.2%), nella prima parte, e 1.084.000 spettatori (7.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago Justice ha ottenuto 249.000 spettatori con il 2.4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 747.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset XXL ha ottenuto 861.000 spettatori con il 5% (Magazine XXL: 790.000 – 4.5%). Su Rai3 Elisir segna 488.000 spettatori con il 5% (presentazione: 419.000 – 4.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.069.000 spettatori (8.7%). Quante Storie ha raccolto 826.000 spettatori (5.3%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 588.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 236.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 492.000 (2.9%). Su La7 Meraviglie Senza Tempo interessa 129 .000 spettatori con share dell’1%.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".