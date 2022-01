Gli ascolti della Befana: ottimo Amadeus, Harry Potter fa volare Italia 1

Come sono andati gli ascolti della Befana? Anche quest’anno, come era prevedibile, un trionfo per Rai 1 con una media di oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv, quasi un risultato identico a quello dello scorso anno, quando però gli italiani erano tutti bloccati in casa a causa del lockdown e delle zone rosse. Il 6 gennaio 2022 vede quindi il trionfo di Amadeus e di tutti gli ospiti che hanno giocato insieme a lui per la puntata speciale de I soliti ignoti dedicata alla Lotteria Italia: da Mara Venier a Lino Banfi, una serata fatta di grandi risate e di tanta pazienza per il conduttore di Rai 1, arrivato praticamente stremato al gran finale.

Poco altro da far notare per quanto riguarda le altre reti. Italia 1 si affida per l’ennesima volta a Harry Potter che regala un grande ascolto alla rete. Praticamente in share, è quasi un pareggio tra Italia 1 e Canale 5. Mediaset punta tutto sulla serata del sabato sera per riprendere fiato: grande attesa domani per il debutto di C’è posta per te!

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della serata del 6 gennaio 2022, con tutti i dati auditel nel dettaglio.

Gli ascolti della Befana: ecco i dati auditel del 6 gennaio 2022

Soliti ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia si piazza sul primo gradino del podio vincendo la serata con un ascolto medio di 5.186.000 spettatori pari al 24% . Su Canale 5 Il Peggior Natale della Mia Vita ha raccolto davanti al video 2.021.000 spettatori pari al 9% di share. Un secondo posto che Rai 1 doppia senza nessuna difficoltà. Ottima medaglia di bronzo per Italia 1 con Harry Potter. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.734.000 spettatori (8.3%)

Su Rai2 The Greatest Showman ha interessato 681.000 spettatori pari al 3% di share. . Su Rai3 Alita – Angelo della battaglia ha raccolto davanti al video 891.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Unstoppable – Fuori Controllo totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Ben Hur ha registrato 332.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Matilda 6 Mitica segna 335.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Living With Michael Jackson ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.6%.

