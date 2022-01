Torna Verissimo con le prime puntate del 2022: tutti gli ospiti

E’ tempo di tornare in onda per Silvia Toffanin dopo le feste di Natale. La conduttrice ci terrà compagnia con un doppio appuntamento con Verissimo. In onda dall’8 gennaio 2022 le nuove puntate del programma che continua ad andare in onda sia al sabato che alla domenica. Per Mediaset una boccata di aria fresca visto che nelle ultime settimane, gli ascolti pomeridiani soprattutto nel fine settimana, non erano andati affatto bene…Come inizia il nuovo anno per il pubblico di Verissimo? Una carrellata di ospiti in questo fine settimana, scopriamo chi sono.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti dell’8 gennaio 2022

Iniziamo quindi dalla puntata in onda domani. Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Salvatore Esposito che se la memoria non ci inganna, non era mai stato prima nello studio del programma di Canale 5. E ancora, si sorriderà con il talento e la simpatia di Vincenzo Salemme. E per la prima volta insieme a Verissimo, una coppia molto amata: intervista di coppia per Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. Sara Ricci e il suo ricordo di Paolo Calissano, appena scomparso. L’attrice di Vivere lo ha ricordato in questi giorni dai social, con profondo dolore. E ancora, direttamente dal nuovo programma di Italia1 “Back to school” il conduttore Nicola Savino e i “ripetenti” Totò Schillaci e Paola Caruso. Infine, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno sarà in studio Teresa D’Abdon.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 9 gennaio 2022

Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del 2022 di “Verissimo”: per la prima volta in studio la grande storia d’amore di Eva Grimaldi e l’attivista Imma Battaglia.

Dopo le grandi polemiche arrivate da Ballando con le stelle, Silvia Toffanin ascolta nello studio di Verissimo il racconto di vita di Mietta . Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica anche Laura Freddi che in questi giorni è stata “supplente” di Sonia Bruganelli al GF VIP 6. Infine, in studio Paola Barale e due artiste amatissime che stanno vivendo un nuovo periodo di successo: Orietta Berti e Iva Zanicchi. L’appuntamento con Verissimo è per sabato e domenica sempre alle 16,30.

