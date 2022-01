E’ ancora boom per C’è posta per te al 30%: su Rai 1 Tali e quali al 18%

E’ ancora boom di ascolti per C’è posta per te che torna l’8 gennaio 2022 con la prima puntata del nuovo anno e fa il primo record stagionale. Una delle serate migliori anche per Canale 5 che vede questi grandi numeri solo con i programmi di Maria De Filippi. Niente da fare per Carlo Conti con il suo Tali e Quali; il problema del programma, in ogni caso, non è la concorrenza di Rai 1 ma il fatto che lo show manchi di mordente. Se infatti le imitazioni piacciono e divertono, se a farle sono i vip, che si mettono in gioco e si trasformano per cercare di diventare il BIG in questione, con la gente comune le cose sono diverse. Tanto valeva, fare la Corrida, viene da dire. Carlo Conti e la giuria non si discutono ovviamente, il problema resta un format, davvero deboluccio per la prima serata di Rai 1. In ogni caso ascolti comunque ottimi per una prima serata che ha un concorrente così forte. Carlo Conti ha fatto gli stessi numeri di The Voice, che il venerdì ha contro il GF VIP, che fa molto meno di C’è posta, per cui Rai 1 si può ritenere certamente soddisfatta.

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati auditel dell’8 gennaio 2022

Primo posto sul podio come era prevedibile per C’è posta per te, l’imbattibile programma di Maria de Filippi. C’è Posta per Te, in onda dalle 21.25 alle 24.37, ha raccolto davanti al video 5.953.000 spettatori pari al 29.2%. Un boom davvero pazzesco per il programma, a 20 anni dalla sua prima edizione piace ancora, forse ancora di più.

Medaglia d’argento per Tali e Quali, in onda dalle 21.35 alle 24.15, ha conquistato 3.901.000 spettatori pari al 18.2% di share . Considerando la concorrenza, ottimo risultato per Carlo Conti.

Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.170.000 spettatori (4.7%) e FBI International da 1.245.000 (5.1%). Su Italia 1 Zootropolis hanno intrattenuto 1.120.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 1.219.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Mentre Rai 2 e Italia 1 pareggiano, è Rai 3 a diventare la terza rete più vista al sabato sera.

Su Rete4 Agente 007 – GoldenEye totalizza un a.m. di 658.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 471.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Natale a Winters Inn ha raccolto 383.000 spettatori con l’1.6%. Su Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani ha raccolto 348.000 spettatori e l’1.5% di share.

