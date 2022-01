Sissi principessa anche di ascolti: Canale 5 batte le Meraviglie di Rai 1, i dati auditel

Una serata complicata quella del martedì sera, una serata in cui può succedere di tutto, proprio come è accaduto l’11 gennaio 2022 quando Canale 5 ha battuto a sorpresa Rai 1. Nelle prime due sfide, Meraviglie di Alberto Angela, aveva battuto senza troppe difficoltà la serie evento di Canale 5, Sissi. La serie, dedicata alla storia della principessa amatissima, dopo la curiosità iniziale, non aveva brillato troppo. Poco fiaba, troppo realismo, una storia che il pubblico, in questa chiave di lettura, non ha amato. E così la serie evento ha perso pezzi strada facendo. Nella sfida di ieri sera però le cose sono cambiate visto che anche Alberto Angela ha perso una fetta di pubblico, con Meraviglie che non ha saputo accendere e stuzzicare, almeno in questa edizione, la curiosità del pubblico a casa. A sorpresa quindi, seppur di poco, vince l’ultima puntata di Sissi. Per Mediaset una bella infilata di serate positive: dopo C’è posta per te, Tolo Tolo e Gf VIP, un bel risultato anche con la serie.

Sissi batte Meraviglie: gli ascolti dell’11 gennaio 2022

Medaglia d’oro a Mediaset nella serata di ieri. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sissi ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 14.7% di share

Meraviglie – La Penisola dei Tesori cala sotto i 3 milioni di spettori con un ascolto medio del 2.894.000 spettatori pari al 13.7%.. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Homemade Edition ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 0.22 – la seconda puntata di Back To School ha intrattenuto 1.430.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 13 minuti: 1.065.000 – 4.3%). Regge abbastanza bene il programma di Italia 1 anche se cala rispetto alla prima puntata.

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.009.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 14 minuti: 865.000 – 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 981.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.279.000 spettatori con uno share del 6.2%. Nello scontro dei talk del martedì sera, vince La7,

Su Tv8 Come Salvare il Natale segna 360.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove La Rapina Perfetta ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.1%. Da segnalare anche il 2% di share di Flavio Montrucchio su Real Time con il suo Primo appuntamento.

