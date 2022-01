E’ boom per Doc-Nelle tue mani 2: ascolti al 30% di share

Era prevedibile, è successo. La seconda stagione di Doc-Nelle tue mani riprende da dove aveva lasciato: ascolti record per la prima puntata in onda il 13 gennaio 2022. Numeri pazzeschi per la serie di Rai 1 che si conferma anche in questa seconda stagione amatissima dal pubblico. Una partenza con il botto anche nella narrazione, visto che nei primi due episodi di Doc 2 è successo davvero di tutto. Un successo che arriva con i numeri: ascolti superiori al 30% di share ma anche con il sentiment social: in tendenza ancora prima di iniziare, ancora questa mattina l’hashtag #docnelletuemani2 è tra i primi nelle tendenze di Twitter. Pubblico giovanissimo, pubblico meno giovane, un cast amatissimo e una serie di successo: tutti gli ingredienti che servono per eleggere Doc-Nelle tue mani, una delle migliori serie su Rai 1. Anche se va detto e dobbiamo dirlo, si può sempre fare di meglio. Non per cercare il pelo nell’uovo ma anche la scelta di raccontare la pandemia, con una velocità tale da non rendersene neppure conto, è un po’ discutibile, come anche il fatto che ci sia una squadra di grandi medici a lavoro sui casi ma poi sia sempre Doc a capire che cosa sta succedendo ( il caso della signora con il dito mignolo in cancrena, ad esempio, ne è la dimostrazione più evidente).

Parte quindi alla grandissima Doc, con oltre 7 milioni di spettatori nonostante su Canale 5 ci fosse anche la coppa Italia che forse ha portato via una piccola fetta di pubblico.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto per la serata del 13 gennaio 2022.

E’ boom per Doc-Nelle tue mani 2: si vola sopra i 7 milioni di spettatori

Doc – Nelle tue Mani vola con 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Si conferma la serie più vista da settembre a oggi su Rai 1. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa registra una media di 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha catturato l’attenzione di 1.311.000 spettatori (6.7%).

Su Rai2 Costa Concordia: Cronaca di un Disastro ha interessato 1.016.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rai3 Il Tabaccaio di Vienna ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 4.6%. La sfida tra La7 e Rete 4 viene vinta da Mediaset.

Su TV8 Sarah – La Ragazza di Avetrana ha segnato l’1.2% con 274.000 spettatori mentre sul Nove Tutte contro Lui ha catturato l’attenzione di 402.000 spettatori (1.7%). Meglio il Nove di Tv8 quindi.

