Giorgio Marchesi, la morte della madre un lutto che ha superato nel tempo

Giorgio Marchesi ha perso sua madre troppo presto, aveva solo 18 anni e non era pronto a superare quel dolore, elaborare un lutto sempre difficile ma a quell’età lo è molto di più. Lo racconta a Oggi è un altro giorno, ospite anche per promuovere “La sposa”, la fiction che vedremo in onda tra pochi giorni su Rai 1. Serena Bortone riesce sempre a fare raccontare ai suoi ospiti la perdita di qualcuno o qualcosa e Giorgio Marchesi confida che in quel momento non ha affrontato la morte della madre, l’ha fatto più avanti. Solo dopo ha reagito, solo molto tempo dopo è riuscito a farlo; ricorda il periodo in cui era a Londra, un periodo che per lui è stato molto importante.

Giorgio Marchesi sa che sua madre sarebbe stata orgogliosa di lui

La ricorda e lo fa con il sorriso mentre in genere chi racconta della perdita del madre non riesce a trattenere emozioni ancora piene di dolore. Il suo ricordo è bellissimo: “Soprattutto perché ho avuto la meravigliosa fortuna di avere una madre così per 18 anni”.

Lei cantava e le piaceva andare a teatro, era l’unica della famiglia appassionata a ciò che oggi è parte della sua professione. E’ per questo che è sicuro che sarebbe stata orgogliosa. E’ per questa esperienza e tutte le altre vissute che Marchesi crede che nella vita bisogna improvvisare, anche con il covid, non si può programmare tutto o attendere che tutto passi. La vita per lui ha avuto colpi di scena anche meravigliosi, la compagna della sua vita, i figli.

Ovviamente c’è il lavoro e mentre parla di Serena Rossi lei appare sorridente in un video, emozionata nel ringraziare Giorgio: “Volevo dirti che è stato un piacere immenso incontrarti sul mio percorso e dirti quello che tutti sanno, che sei un bravissimo attore, ma non tutti sanno che sei un uomo onesto, un meraviglioso padre, un partner di scena che tutte vorrebbero avere. Grazie per le risate, la complicità e i racconti intimi che ci siamo regalati. Un in bocca al lupo a noi”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".