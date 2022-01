Quarto Grado torna oggi 14 gennaio 2022 su Rete 4: i casi per ricominciare

Inizia la nuova stagione di Quarto Grado con le puntate in onda nel nuovo anno. Si parte in diretta il 14 gennaio 2022 con il primo appuntamento dopo la pausa natalizia. E purtroppo la cronaca ci ha raccontato di fatti drammatici che meritano di essere trattati nel programma di Rete 4. Impossibile non iniziare con il ritrovamento del cadavere di Liliana, a Trieste. Nessuno si sbilancia sui fatti ma la sensazione è che si tratti di un omicidio, anche se al momento, non ci sono indagati in questa storia. Due uomini nella vita di Liliana: Sebastiano, compagno di una vita e marito da qualche anno, e Claudio, un uomo di 20 anni più grande con il quale la Resinovich intratteneva una affettuosa amicizia di nascosto da tutti…Liliana scompare nel nulla e poi viene ritrovata morta, che cosa ne è stato di lei?

Quarto Grado i casi di oggi, 14 gennaio 2022: le ultime notizie

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino a casa. Il marito, Sebastiano Visentin, accusa l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, che rigetta ogni tipo di coinvolgimento. Tutto gira intorno ai movimenti della donna. Gli inquirenti stanno indagando anche tramite le telecamere della zona, ma resta il mistero della borsa e del cellulare lasciati a casa. Liliana è stata uccisa il giorno in cui è scomparsa? Un mese dopo, nessuna risposta ma ancora tantissime domande mentre il marito continua a giurare di non avere nulla a che fare con la morte della donna.



Al centro della puntata, aggiornamenti sulla vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa), nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il marito Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Ma ora, a dieci anni dalla scomparsa, il caso potrebbe essere riaperto: Logli, tramite il suo team difensivo, chiederà la revisione del processo, alla luce di nuovi elementi individuati. La nuova ipotesi è che Roberta possa essere fuggita all’estero: a sostenerla, secondo quanto anticipa la difesa, un nuovo testimone e alcune pagine di diario redatte dalla donna.



Nel corso della trasmissione si parlerà anche del caso di Denise Pipitone, con il processo all’ex pm Maria Angioni, accusata di false dichiarazioni al pubblico ministero, al Tribunale di Marsala. L’appuntamento con Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero e tutta la squadra di Quarto Grado è per oggi su Rete 4 alle 21,30.

