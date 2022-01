Botto bis per La Sposa: le critiche non fermano Serena Rossi, è boom di ascolti

Chi pensava che la seconda puntata de La sposa, dopo le tante critiche ricevute, avrebbe avuto un calo di ascolti si sbagliava. La fiction di Rai 1 vola con oltre 6,5 milioni di spettatori, nella serata del 23 gennaio 2022, facendo ancora meglio del debutto. E non è una cosa che capita spesso, visto che generalmente, i secondi appuntamenti, perdono ascolti strada facendo, calando la curiosità del pubblico. Non è successo alla fiction con Serena Rossi protagonista e, nonostante le tante critiche arrivate questa settimana, La Sposa vola, tallonando negli ascolti Doc-Nelle tue mani, facendo un risultato molto simile alla serie ben più costosa con Luca Argentero.

Sulla fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi protagonisti, si è detto un po’ di tutto: trama debole, location azzardare ( la Calabria non è la Calabria ma è la Puglia, il Veneto non è il Veneto ma il Piemonte), la regia non va bene, la fotografia è fatta male. Tutti critici , molto critici con questo prodotto. Peccato che abbiano dimenticato una cosa fondamentale: la popolazione italiana non è fatta solo di quella fetta di pubblico che ama le serie internazionali, che ama il linguaggio moderno, ma anche di over 50 , over 60, over 70, over 80 che si incollano alla tv, riconoscendola come solo strumento per usufruire di un prodotto seriale, e vogliono qualcosa che parli la loro stessa lingua. Per cui: semplicità, chiarezza, buoni sentimenti, storie che ci raccontano una fetta di Italia che non c’è più, storie che portino indietro in un tempo in cui, molti spettatori ancora si riconoscono. Riconoscono i loro nonni, i loro genitori. E del resto Serena Rossi lo aveva detto: la Sposa è un omaggio a tante nonne coraggiose e nonni coraggiosi che non ci sono più.

Ascolti 23 gennaio 2022: un altro boom per La sposa

La Sposa ha conquistato la medaglia d’oro in una serata comunque non troppo difficile. Una media di 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – Avanti un Altro – Pure di Sera ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.615.000 spettatori pari all’11.5% di share. Con una concorrenza di questo genere, si può fare benissimo in quel di Rai 1. Medaglia di Bronzo, anche questa domenica, per Fabio Fazio. Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.346.000 spettatori (9.1%) mentre dalle 22.19 alle 23.44 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.580.000 spettatori (7.7%).

Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 1.307.000 spettatori con il 5.9% di share.

Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000 spettatori con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 619.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 423.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 Il Cacciatore di Ex è stato seguito da 218.000 spettatori con l’1% di share. Sul Nove Ammutta Muddica segna 493.000 spettatori (2.1%).

