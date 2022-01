La Sposa dedicata ai nonni, alle nostre radici: “Guardatela con questi occhi”

Stasera andrà in onda la prima delle tre puntate della fiction “La Sposa” con Serena Rossi e Giorgio Marchesi e la meravigliosa protagonista ospite a Domenica In ha più volte ripetuto che è dedicata ai nonni. Serena Rossi dedica La Sposa a nonna Maria, alla sua nonna che è mancata proprio mentre girava questa serie. Ha vissuto la sua morte come un messaggio speciale, ad ogni fine puntata desidera che appaia la dedica alla nonna a cui si è ispirata per interpretare Maria, ma è una dedica ai nonni di tutti, alle nostre origini. “Lei viene sposata per procura con un uomo veneto che non conosce e si troverà ad affrontare una realtà molto dura e sottile, maschilista, razzista ma lei sarà un raggio di sole per tutti. Una serie che parla di un tempo passato ma in realtà molto attuale e che parli di sentimenti e di emozioni” racconta Serena.



Serena Rossi a Domenica In

“Ci abbiamo messo tutti il cuore e io ho l’ansia per stasera perché quando giro io non penso che poi il film dovrà avere un riscontro con il pubblico e ci metto tutto, poi quando arriva il giorno spero che la gente capisca tutto il lavoro fatto” è molto emozionata, è una fiction speciale per lei, uno dei lavori che più la emoziona perché è a sua nonna che ha pensato mentre era in scena e a lei che somiglia tanto in scena per La Sposa.

“Spero che chi lo guarderà penserà alle proprie radici, questi sono gli occhi con cui secondo me bisogna vedere questa fiction”.

Serena Rossi in queste settimane è anche impegnata sul set di Mina Settembre. Un lavoro che la porta via durante la settimana e solo il sabato e la domenica torna a casa da Davide e dal figlio Diego. Il suo bambino ha solo 5 anni ma è così altruista e sensibile da non fare capricci quando la mamma va via, perché sa che Serena quando lavora è felice.

