Serena Rossi commossa dalle parole della sorella: “Mi manchi sempre”

Serena Rossi a Domenica In per promuovere la fiction “La sposa” che andrà in onda da stasera, racconta della sua famiglia, delle origini, della sorella. Ilaria è più piccola di lei e non hanno potuto condividere molto perché Serena Rossi è andata via presto da casa, da Napoli, per il suo sogno di recitare. Sono stati bravissimi i loro genitori, sono riusciti a tenerle legate, a continuare a vivere la famiglia come se Serena non fosse mai andata via. Le parole della sorella commuovono l’attrice, Ilaria ha un messaggio per la meravigliosa artista ospite oggi di Mara Venier. Ha fatto la sua controfigura nel film nelle Ammore e malavita, perché Serena aveva il pancione. “Adesso si occupa di figurazioni, è su tanti set e adesso stiamo lavorando per Mina Settembre ma non la vede molto”, si incontrano la mattina e per l’attrice è già tanto.

Il messaggio della sorella di Serena Rossi a Domenica In

“Ciao sorellona sono nel camerino accanto al tuo perché finalmente siamo riuscite a lavorare insieme. Approfitto di questo video per dirti cose che in genere non ci diciamo perché siamo fatte così. Sei una grande donna, sei una grande mamma del nostro Dieghino, sei una grande sorella, ha un cuore buonissimo e siamo sempre più orgogliosi di te. Continui a mancarmi perché sei andata via tanti anni fa e mi sei sempre mancata, continui a mancarmi e quindi io mi godo questo momento. Ti voglio bene, un bacio”.

Gli occhi pieni di lacrime, Serena Rossi è molto emozionata, un legame bellissimo, un bene immenso anche se non riescono a stare spesso insieme. “Io sono andata via presto, lei era piccola faceva ancora il liceo e ha fatto un po’ di fatica a trovare il suo percorso. Adesso l’ha trovato ed è bravissima nel suo lavoro, lo dicono tutti, poi è così simpatica e dinamica, io invece sono pigra”. Mille complimenti per la sua Ilaria mentre si asciuga le lacrime e imbarazzata confessa che si vergogna un po’.

