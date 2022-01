Federico Fashion Style a Verissimo: “Se fossi gay lo direi”

E’ stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. E ieri, per la prima volta, è stato ospite di Verissimo, per una bella chiacchierata con Silvia Toffanin. Parliamo di Federico Fashion Style che nel salotto di Silvia ha raccontato come tutto è iniziato: non era ancora maggiorenne quando ha iniziato a lavorare e a sognare in grande. Suo padre non ci credeva, la mamma invece, è stata sin dal primo giorno al suo fianco. Oggi i suoi genitori sono le persone più orgogliose di quello che si è costruito da solo e felicissime di quello che Federico è diventato. Ne parla con grande commozione il parrucchiere delle vip nel salotto di Verissimo e non si tira indietro di fronte alle domande di Silvia Toffanin. La conduttrice torna su un tema che si tocca sempre, purtroppo, quando Federico Lauri parla della sua vita. Sono anni che è una star televisiva e anni che fa i conti con le domande che si fanno appena lui si volta: è gay? Eppure Federico ha una compagna e una figlia, se mai fosse gay, perchè dovrebbe nasconderlo? Lo spiega anche a Verissimo, tornando appunto sulla spinosa questione.

Federico Lauri e le critiche, i dubbi e il chiacchiericcio sulla sua identità sessuale

“Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?“ ha chiesto la conduttrice di Verissimo nella puntata in onda il 23 gennaio 202. “In modo sereno – ha evidenziato Lauri –, nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”. A soffrire, ogni tanto, è Letizia: “Lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono. Quando arrivano però critiche su mia figlia, lì ci resta male. Poi lei è abituata, se dicono gay, etero etc; è abituata”.

La conduttrice si è schiarata dalla parte di Federico e ha commentato: “Poi essendo tu così libero, se lo fossi (gay, ndr), non avresti problemi a dirlo, giusto?”. “Ma figurati, siamo nel 2022, è veramente terribile questa cosa”.

Silvia Toffanin ha approfittato di questa intervista anche per ricordare che “ognuno può amare chi gli pare, libertà totale”. Ci auguriamo davvero che Federico non debba più tornare sulla questione, perchè la cosa sta diventando parecchio imbarazzante.

