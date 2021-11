Federico Fashion Style provoca Selvaggia: “Vuole portarmi in camera”

Pensavamo che in questa edizione di Ballando con le stelle, visti i precedenti social tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli avremmo visto fuoco e fiamme. Scintille, polemiche, recriminazioni, accuse. E invece tra i due c’è una sorta di amore-odio che va avanti dalla prima puntata di Ballando con le stelle 2021 e ieri è esplosa in un bel 10, che la Lucarelli ha dato a Federico dopo che lui le ha anche lanciato una provocazione non di poco conto. Da settimane c’è nell’aria questa cosa che Selvaggia e Fabio Canino vorrebbero chiedere altro a Federico ma non lo fanno. E allora il Lauri ha provocato ieri: “A me eccita la telecamera, così come lo stesso prova Selvaggia quando vede me davanti. Lei non vuole farmi domande strane, perché secondo me lei vuole portarmi in camera“. Ci si aspettava che dopo una frase del genere Selvaggia potesse rispondere piccata anche perchè già in passato qualcuno le aveva lanciato una provocazione simile e non è finita benissimo, ecco…Ma la scrittrice, si è divertita con il commento di Federico.

Federico Fashion Style provoca Selvaggia e lei risponde

“Senza nemmeno sentirci al telefono siamo arrivati entrambi con le piume, sembra quasi che ci siamo messi d’accordo. Il destino ci sta suggerendo qualcosa. Nella clip dici che vorresti unirti carnalmente con me. Sei sicuro che mi vuoi? A parte tutto però hai fatto una bella cosa sul palco e sei stato divertente. Questa è la baracconata che mi aspettavo da te ed è arrivata. Dai che era una vera baracconata fatta bene, una sorta di carnevale di Anzio“.

Contentissimo del commento di Selvaggia e anche di quello dei giurati che lo hanno eletto uno dei migliori della serata, Federico ha concluso: “Se voglio davvero unirmi con te? Sai, tu ci giri intorno, ma so che vorresti farmi una domanda specifica. Magari prenderò un po’ di rinforzanti e ci uniremo“.

