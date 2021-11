Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo batte Remigi allo spareggio, svelati i vip semifinalisti

Siamo quasi agli sgoccioli con Ballando con le Stelle 2021: il talent show vip di Rai Uno è giunto alla sua settima puntata e la finale – in scena durante la decima puntata – è oramai dietro l’angolo. Del resto, in gara in questo appuntamento del 27 novembre abbiamo visto in gara solo otto concorrenti e uno ha dovuto abbandonare la gara a fine serata.

Chi è stato buttato fuori dai giochi fra Arisa, Morgan, Federico Fashion Style, Memo Remigi, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Andrea Iannone e Alvise Rigo? La vera notizia però è fondamentalmente un’altra: le due prossime puntate – l’ottava e la nona – saranno entrambe due semifinali; per questo i concorrenti salvi nell’appuntamento andato in onda questa sera sono automaticamente i vip semifinalisti di questa edizione del programma. Scopriamo com’è andata la settima puntata del 27 novembre 2021.

Ballando con le Stelle 2021: la settima puntata del 27 novembre

La settima puntata del 27 novembre 2021 di Ballando con le Stelle si è aperta anche questa volta con una prova di improvvisazione. È stata una sfida testa a testa fra concorrenti: Valeria Fabrizi contro Memo Remigi, Alvise Rigo contro Andrea Iannone, Arisa contro Sabrina Salerno e ovviamente Morgan contro Federico Fashion Style. I vip in sfida fra loro si sono dovuti cimentare nello stesso stile di ballo e la giuria ha votato per l’uno o l’altro concorrente. A vincere questa prima manche sono stati: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Andrea Iannone e Morgan; a loro un punteggio bonus di ben 30 punti.

Assegnati i punti bonus, si è svolta la classica manche di gara con nuove coreografie realizzate dalle singole coppie in gara. Fra una esibizione e l’altra, abbiamo assistito anche all’ospitata di Lino Banfi e sua figlia Rosanna: Lino si è speso in una lunga intervista con Milly Carlucci mentre Rosanna ha concretamente ballato assieme ai maestri del programma.

La seconda manche si è conclusa con una classifica “sballata” anche dai due tesoretti: Alberto Matano ha donato i suoi 25 punti extra ad Arisa mentre il tribuno Rossella Erra ha dato 25 punti in più a Federico Fashion Style. Fra tesoretti e bonus, a finire in fondo alla classifica sono le uniche due coppie che hanno ricevuto alcun tipo di punteggio extra: Memo Remigi e Alvise Rigo. Il voto social non modifica la situazione: Remigi e Rigo vanno allo spareggio finale.

Fra i due, a salvarsi dall’eliminazione è Alvise Rigo: l’ex rugbista ha conquistato il 67% delle preferenze. Per l’aitante ragazzone, è il quarto spareggio vinto consecutivamente. Con l’eliminazione di Memo Remigi, infine, si delinea l’elenco dei semifinalisti di Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo, Andrea Iannone, Arisa, Sabrina Salerno, Morgan e Federico Fashion Style.

