Ida trionfa nella sfilata sulla seduzione a U&D ma le critiche non mancano

Al primo posto nella classifica della sfilata di Uomini e Donne oggi, svetta il nome di Ida Platano. La bella parrucchiera bresciana, ha conquistato voti altissimi, quasi tutti dieci sulle palette dei cavalieri, chiamati a giudicare la scelta fatta in tema di seduzione. Ida, con un body tutto trasparente, una giacca nera in pelle e un rossetto rosso ha conquistato i maschietti che le hanno dato dei voti altissimi. D’accordo con la votazione anche Gianni e Tina che hanno trovato la Platano, molto coerente con il tema e bella nella sua esibizione. A casa invece, il pubblico non ha particolarmente apprezzato questa sfilata di Ida, e i commenti un po’ cattivelli non sono mancati. C’è chi ha preferito di gran lunga le altre signore che oggi sono scese in passerella e chi ha trovato Ida un tantino volgare nella scelta fatta. C’è chi ha sottolineato come gli abiti scelti non fossero il massimo e chi ha trovato poco seducente Ida. Il pubblico a casa però non vota per cui Ida può godersi tranquillamente questo primo posto nella classifica che l’ha vista trionfare nella sfilata del 28 gennaio 2022.

La sfilata sulla seduzione: Gemma Galgani criticatissima

Non solo Ida, c’è stata anche un’altra dama molto contestata. Gianni e Tina non hanno molto compreso la scelta di Gemma Galgani che non si è piazzata neppure tra le prime cinque in classifica, una vera e propria disfatta, visto che invece le dame Giovanna e Pinuccia, due over 80, hanno lasciato il segno! In questo caso invece il pubblico a casa ha apprezzato la prova di Gemma, trovando un po’ troppo esagerato l’attacco che la Cipollari le ha rivolto, visto che in fin dei conti non aveva fatto nulla di male, si era mostrata solo in un modo diverso dal solito. Una seduzione romantica questa volta, visto che quando era salita sul tavolo da biliardo era stata criticatissima.

L’attacco al povero professore Franco dopo il 4 a Pinuccia

Nella puntata di oggi c’è stato però anche un altro protagonista. Il signor Franco che è finito nel mirino di tutti per i suoi voti bassi, in particolare per il 4 dato a Pinuccia. Con la premessa che si potrebbe dare un sei e poi alzare l’asticella con voti più alti, possiamo però tranquillamente dire che le sfilate sono un gioco, mentre in quello studio, come del resto ha fatto capire Sara, ci credono davvero, manco fosse un lavoro. Detto questo, si poteva contestare Franco per la scelta di dare un voto basso ma non permettersi in nessun modo di parlare del suo lavoro e del ruolo da insegnante. Bisognerebbe ogni tanto ricordare a chi partecipa a quel programma che si parla delle storie e di quello che si vede nella trasmissione, non di un vissuto personale e neppure di un lavoro. Dire “non sei un bravo insegnante, non manderei mia figlia in classe con te” è qualcosa che va molto oltre ed è anche grave e diffamatorio. Una bella ridimensionata non farebbe male.

