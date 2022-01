Verissimo ospiti e anticipazioni con una puntata bomba il 30 gennaio

Sarà un fine settimana scoppiettante per il pubblico di Canale 5. Se infatti Amici 21 andrà in onda in formato ridotto, nella puntata di Verissimo di domenica, ci sarà modo di parlare molto di Uomini e Donne. Come mai? Maria De Filippi regala due amatissimi volti del suo programma a Silvia Toffanin: tra gli ospiti di Verissimo di domenica infatti ci saranno Gemma Galgani e Tina Cipollari, per la prima volta insieme nello studio di Canale 5. Come vi abbiamo già raccontato infatti, domenica Amici 21 andrà in onda con una puntata più breve mentre Verissimo prenderà il via alle 15,30.

Ma scopriamo nel dettaglio tutti i nomi degli ospiti che terranno compagnia al pubblico di Verissimo il 29 e il 30 gennaio 2022.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 29 gennaio 2022

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin tra gli ospiti anche Melissa Satta, che si racconterà tra vita privata, nuovi progetti e carriera; e ancora la simpatia di Pino Insegno e il talento e la vita di Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. Il signor Antonio, per tutta la vita ha pensato a quella ragazza che avrebbe voluto sposare quando era giovanissimo ma la sua mamma non aveva voluto e si era infranto il sogno. Oggi che Antonio è vedovo, ha deciso di cercare Pompea e grazie a C’è posta per te ha avuto modo di riabbracciarla…

E ancora, per la prima volta a Verissimo il wedding planner Enzo Miccio e il racconto dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 30 gennaio 2022

Domenica a Verissimo: un vero simbolo della musica italiana Ornella Vanoni, la bellezza senza tempo di Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. E ancora, due icone di “Uomini e donne”: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Se la memoria non ci inganna, è la prima volta che le due signore si incontrano insieme nello studio di Canale 5, Silvia Toffanin riuscirà a tenerle a bada? Inoltre, direttamente dalla Casa di “Gf Vip”, gli eliminati Valeria Marini con Giacomo Urtis e tutte le emozioni vissute da Manuel Bortuzzo, che ha deciso di abbandonare il gioco. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Vi ricordiamo che la puntata di domenica andrà in onda eccezionalmente alle 15,30 su Canale 5.

