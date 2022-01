La gelosia di Fabio Caressa per Benedetta Parodi e il loro segreto per essere felici

Benedetta Parodi e Fabio Caressa ospiti nello studio di Verissimo sono una delle coppie più affiatate. A Silvia Toffanin raccontano della gelosia che solo raramente hanno provato e del segreto per durare così a lungo e per essere felici insieme. Oggi si lascia in modo così facile, è la conduttrice di Verissimo a introdurre l’argomento ed è Fabio Caressa a elargire consigli mentre Benedetta Parodi sorride e annuisce. “Quando c’è un problema si affronta e si risolve subito perché quando ci pensi da solo per tanto tempo i problemi si ingigantiscono. Arriva un momento che bisogna fare le discussioni difficili, come in azienda, bisogna farle e bisogna essere disposti ad ascoltare anche l’altro perché ha un suo punto di vista e i problemi si risolvono se si accetta il punto di vista dell’altro”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Verissimo

Sono diversi nell’affrontare le cose. Fabio è fumantino e poi si calma presto, invece lei trattiene, esplode e ci mette tanto tempo per dimenticare.

Suggeriscono alle coppie di ridere tanto, di prendere le cose più alla leggera, di avere i propri spazi ma soprattutto di evitare la gelosia. Fabio Caressa ammette che lui momenti di piccole gelosie in passato li ha avuti e racconta di un messaggio ricevuto da Benedetta da un numero memorizzato con una P. Il messaggio era un errore, diceva: “Ciao amore, sono arrivato a…” ma per giorni anche la Parodi non è riuscita a capire di chi fosse quel numero. Era il papà di un’amichetta della figlia, un errore davvero, ma per Fabio Caressa è stato motivo di gelosia.

Si fidano l’uno dell’altra, sono amici e sono complici, ricordano ancora emozionati e divertiti i primi tempi quando si sono conosciuti. Lui ha faticato tanto per riuscire a strappare un appuntamento, Benedetta era corteggiata anche da altri e non è difficile crederci. Hanno costruito una bellissima famiglia con tre figli e la quotidianità che riescono a stravolgere con il loro amore.

