Sanremo 2022 la scaletta della prima serata 1 febbraio 2022: uscite BIG, ospiti e orari

Tutto prontissimo per la prima puntata di Sanremo 2022 e ovviamente, grande curiosità per la scaletta di questa prima serata del festival. Amadeus oggi in conferenza stampa ha più volte ribadito che si andrà oltre le due di notte eppure a giudicare da questa scaletta, il finale dovrebbe essere all’una circa. Possiamo immaginare che sarà realmente così? Lo scopriremo solo questa sera, seguendo la prima puntata del Festival. E possiamo ora fornirvi anche la scaletta ufficiale di questa puntata ( 1 febbraio 2022). Nella scaletta l’ordine di uscita dei cantanti in gara ma anche quello degli ospiti. Dalla scaletta di questa prima serata del Festival si può anche leggere gli orari in cui ci saranno gli ospiti e ovviamente i Big in gara. Inizio previsto dopo PrimaFestival e poi si inizierà con Achille Lauro il primo Big in gara!

Vediamo quindi nel dettaglio la scaletta di questa prima serata.

Scaletta Sanremo 2022 prima serata 1 febbraio

20.50 – Apertura con Amadeus

20.54 – Achille Lauro con Domenica

21.01 – Discesa Ornella Muti co-conduttrice della prima serata

21.04 – Yuman con Ora e qui

21. 10 – Ornella Muti canta Non ho l’età

21.21 – Noemi con Ti amo non lo so dire

Pubblicità

21.23 – Gianni Morandi con Apri tutte le porte

21.30 – Fiorello con Amadeus

Pubbicità

21.56 – La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

22.02 – Michele Bravi con Inverno dei fiori

22.08 – Introduzione Maneskin

Amadeus raggiunge l’esterno dell’Ariston per accogliere i Maneskin

Amadeus in macchina

22.15 – Maneskin nel backstage, poi raggiungono il palco e cantano

Maneskin su palco con Zitti e buoni

Pubblicità

22.32 – Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

22.39 – Mahmood e Blanco con Brividi

22.45 – Matteo Berrettini

Pubblicità

23.01 – Seconda discesa Ornella Muti

23.03 – Ana Mena con Duecentomila ore

23.10 – Rkomi con Insuperabile

23.18 Maneskin seconda esibizione – cantano Coraline

23.27 – Dargen D’Amico con Dove si balla

23.33 – Momento Ornella Muti

23.40 Collegamento Costa Toscana – Esibizione Dimartino e Colapesce

Pubblicità

23.54 – Claudio Gioè per lanciare Makàri

23.57 – Giusy Ferreri con Miele

00.03 – Momento Ornella Muti

Pubblicità

00.13 Arrivo Raoul Bova – Esterno Ariston

Raoul Bova e Nino Frassica lanciano Don Matteo

00.25 – Meduza – Medley ospiti musicali della serata

Pubblicità

00.41 Omaggio a Franco Battiato

Highlights 12 canzoni

00.48 – Premio Città di Sanremo

Pubblicità

1.06 – Classifica Sala stampa

1.10 – Fine puntata

