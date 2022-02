Mara Venier confessa cosa aveva capito con “Ciao Zia Mara” a Sanremo 2022

Tutti i meme che girano su Mara Venier e il saluto dei cantanti a Sanremo 2022 non mentono: Zia Mara davvero non aveva capito niente. A Storie Italiane confessa che continua a non capire ma è la sua reazione al primo saluto che ha sentito dal teatro Ariston che fa sorridere tutti. In collegamento telefonico con l’amica Eleonora Daniele non poteva non arrivare la domanda sul Fantasanremo, sul quel “Ciao Zia Mara”. “Si sono organizzati tutti i cantanti in gara a Sanremo” spiega la conduttrice di Storie Italiane divertita dai punti che si conquistano con il Fantsanremo 2022. Il primo a salutare Mara Venier dopo l’esibizione è stato Aka7Even e quel saluto lei l’ha ascoltato in diretta. Ovviamente stava seguendo il festival dal divano di casa e la sua reazione dice tutto.

La reazione di Mara Venier al saluto “Ciao Zia Mara” di Aka7Even

“Io in quel momento non ho capito niente perché quando Aka7Even ha detto “Ciao Zia Mara” lo stavo guardando e ho detto ‘Ha una zia Mara come me’” immediate le risate per tutti i presenti nello studio, a iniziare dalla Daniele che conosce benissimo la Venier.

“Mica l’avevo capita questa storia ma ti devo dire che ancora adesso non ho capito molto, mi salutano tutti e sono contenta”. La Daniele tenta di spiegare perché i cantanti di Sanremo 2022 la salutano dopo l’esibizione. Addirittura, Dargen D’Amico ieri sera ha modificato il testo della sua canzone per inserire il famoso saluto. Dicono che potrebbe rischiare l’eliminazione ma intanto ha salutato la Zia.

“Tu Eleonora hai tentato di spiegarmelo ma non ho ancora capito cos’è però mi fa piacere che mi salutano tutti”. E’ ovvio che adesso la conduttrice di Domenica In avrà capito chi e con che cosa stanno giocando gli artisti in gara al festival.

