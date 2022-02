Ascolti serata cover Sanremo 2022: che spettacolo all’Ariston

Non sappiamo ancora quali saranno i dati di ascolto della serata del 4 febbraio 2022 ma una cosa possiamo dirla: la serata delle cover è stata un grande, grandissimo spettacolo. La musica ancora una volta protagonista di questo show che Amadeus davvero ha reso unico nel suo genere. Sul palco dell’Ariston può succedere di tutto ed è forse anche questa la chiave del successo della 72esima edizione che sta entusiasmando anche i più giovani. E se le prime tre serate del Festival sono state da record di ascolti, questa di certo, la serata delle cover, è da record di spettacolo. Tutti i BIG in gara in un modo o nell’altro hanno reso omaggio alla musica, alla grande musica, regalando davvero 4 ore e mezza di grandissimo show. Una serata evento che, ascolti a parte, resterà per sempre nella storia della musica italiana. Grazie anche alla generosità di tutti i cantanti in gara ma anche a quella degli ospiti arrivati e ovviamente alla gentilezza di Amadeus che davvero, resta dominatore indiscusso di questa edizione. Sono tornati i sorrisi, gli abbracci, c’è meno paura e tanta voglia di normalità. Tutto arriva a casa e si sente. Impossibile comprendere quale sia il segreto degli ascolti di Sanremo 2022, che cosa ci sia dietro a questi record che Amadeus ha incassato fino a questo momento. La musica forse, la capacità di portare sul palco cantanti che hanno qualcosa da dire, di scegliere di abbracciare i gusti di tutti?

La Rai si gode questa meritatissima vittoria e noi restiamo in attesa degli ascolti di questa quarta serata di Sanremo 2022 che ha visto sul palco, tra l’altro, anche la meravigliosa Maria Chiara Giannetta che con parole semplici, ha saputo raccontare delle storie, emozionando. Da pelle d’oca il momento con i suoi “guardiani”. Una scelta azzeccatissima per Amadeus in una serata che difficilmente potremo dimenticare.

Gli ascolti del 4 febbraio 2022: ecco i dati della serata cover

Restiamo quindi in attesa come sempre dei dati che saranno resi noti alle 10. Dopo il record della prima, della seconda e della terza serata, si potrebbe fare persino meglio? Staremo a vedere.

