Continua il boom di Amadeus: ascolti record anche per i Soliti ignoti

Porta un pezzetto del suo Sanremo 2022 anche ai Soliti Igniti, e che pezzetto. Nella puntata del 7 febbraio 2022 del programma di Rai 1, Amadeus ha accolto primi classificati e ultimo classificato! La serata di ieri ha visto l’ennesimo riconoscimento per Blanco e Mahmood, arrivato nello studio del programma di Rai 1 per cantare la loro Brividi e anche tutta la felicità di Tananai che si sta godendo questo ultimo posto in classifica come se fosse arrivato primo! Dopo il successo con il Festival, Amadeus torna a fare grandissimi ascolti con la diretta de I soliti ignoti, programma visto ieri da oltre 6 milioni di spettatori.

Un successo strepitoso quindi anche per I soliti ignoti che ieri tra l’altro, ha lanciato in ottimo modo la fiction di Rai 1 Màkari volta con una media di 5,4 milioni di spettatori. Ottimo gioco di squadra, come sempre.

Ma vediamo nel dettaglio i dati dell’acces prime time di ieri, 7 febbraio 2022.

Boom de I soliti ignoti su Rai 1 con Amadeus

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, con l’ospitata dei vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco, realizza un ascolto di 6.190.000 spettatori con il 24.1%. Protagonista della serata in apertura anche Tananai.

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.949.000 spettatori pari al 15.4%. Niente da fare per il programma di Canale 5 sempre più indietro. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.919.000 spettatori (7.5%).

Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.448.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.726.000 spettatori (6.7%).

Su Rai2 Tg2 Post interessa 822.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.348.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.211.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.016.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 322.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics ha raccolto 287.000 spettatori (1.1%).

