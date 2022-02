Romina e Cristel Carrisi grazie all’analisi oggi riescono a parlare di Ylenia

Per anni, da sempre, Romina Carrisi e Cristel Carrisi hanno evitato di parlare di Ylenia, della sorella maggiore scomparsa venti anni fa. Se oggi ci riescono è grazie al percorso di analisi, grazie alla terapia. Lo confidano a Oggi è un altro giorno dopo avere sorpreso tutti per il modo con cui riescono a parlarne. Serena Bortone ha ospite in collegamento, è Cristel, mentre Romina è tra gli affetti stabili del programma ed è a lei che prima della puntata ha chiesto il permesso di poter parlare di Ylenia. Questa volta Romina Carrisi ha acconsentito con il sorriso, niente più lacrime quando si parla della tragedia della sua famiglia, anzi adesso le sorelle Carrisi sentono forte il bisogno di parlarne e spiegano tante cose. “Vorrei ricordare Ilenia ma penso che la sua assenza sia una presenza. Ultimamente ne stiamo parlando molto di più”.

Romina e Cristel Carrisi a Oggi è un altro giorno ricordano per la prima volta insieme Ilenia

Questa volta non ci sono domande e piccole risposte, queste volte hanno voglia di ricordarla come se fosse ancora qui. Romina continua: “Per anni è stato un macigno nelle nostre menti anche perché erano sempre informazioni che qualcuno voleva prendere da noi. Avevamo un vero pudore nel parlarne ma piano piano grazie alla terapia stiamo cercando di superare questo trauma”.

E’ un dolore che ovviamente non passa e continua a fare parte sempre di entrambe ma adesso le figlie di Al Bano e Romina Power stanno rinascendo perché questa era ed è una cosa importante della loro vita.

“Per anni è stato un taboo e non è giusto nei confronti di Ilenia. E’ per onorare il suo ricordo che ne parliamo e mi sento fortunata ad averla come sorella – spiega Cristel – Continuo a scoprirla, è una nuova sorella in noi”.

In studio complimenti per entrambe le sorelle Carrisi, per il modo in cui riescono a parlare della sorella. “Onestamente è merito dell’analisi perché più una cosa la metti sotto il tappeto e peggio è…” conclude Cristel mentre Romina spezza un po’ tutto con l’ironia e una risata.