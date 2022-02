Per Silvia Toffanin impossibile trattenere le lacrime: “Michelle goditi la tua mamma”

Ci ha provato Silvia Toffanin a non lasciarsi travolgere dalle emozioni ma era inevitabile che sarebbe successo. Da quando la sua mamma non c’è più, la conduttrice di Verissimo, riesce in rare occasioni a non lasciarsi andare alle lacrime. C’è una sofferenza che porta ancora nel suo cuore, una ferita aperta che fa male. Ed è anche bello vederla spontanea, lasciarsi travolgere. Come è successo anche ieri sera, nella sua intervista alla mamma di Michelle Hunziker nel corso della seconda puntata di Michelle Impossible. La signora Ineke ha raccontato del difficilissimo periodo in cui Michelle era prigioniera di una setta che la manipolava e l’aveva portata via dalle persone a lei più care. Anni difficili per Michelle ma anche per chi era al suo fianco o meglio, era stato. Perchè Michelle, la sua mamma, non l’ha voluta incontrare per anni. Chi decideva per lei ha pensato che non fosse la cosa migliore farle vedere la mamma, una persona che forse l’avrebbe strappata a quelle manipolazioni. Lo racconta Ineke, ascoltata da Silvia, che ha di fronte una mamma che ha lottato come una leonessa per sua figlia. Che poi ha perdonato e ha ricominciato. Oggi parla di una luce che vede negli occhi di Michelle, la stessa luce che ha permesso a lei di andare avanti, senza lasciarsi troppo condizionare da quello che è stato.

Michelle ha subito chiamato la sua mamma quando si è resa conto che doveva tornare a essere se stessa e insieme, sono andate avanti, senza mai voltarsi indietro.

Le parole di Silvia Toffanin per Michelle Hunziker

Silvia, che la sua mamma non la può abbracciare più fisicamente, ha solo poche cose da dire a Michelle e alla sua mamma: di godersi ogni istante. “Michelle goditi la tua mamma” ha detto Silvia. Chi può deve farlo, un altro messaggio per tutte le persone che spesso non si rendono conto di essere più fortunate di chi la mamma, non ce l’ha più. “Certo che me la godo e me la coccolo anche di brutto” ha detto Michelle ringraziando Silvia Toffanin.