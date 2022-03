Gli ascolti del lunedì: Vostro Onore debutta senza botto, il GF VIP 6 al 23%

Un nuovo scontro tra fiction e reality al lunedì sera. Il Grande Fratello VIP 6 è in onda ormai da sei mesi quindi ha davvero affrontato di tutto. E nella serata del 28 febbraio 2022 abbiamo assistito a una nuova sfida. Su Rai 1 infatti proprio ieri ha debuttato la serie Vostro Onore, con Stefano Accorsi, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ennesima puntata del GF VIP 6. Lo scontro si è concluso con la fiction di Rai 1 terminata intorno alle 23,20 e quindi con uno share nettamente basso, e una media di spettatori di 4 milioni. Mentre il GF VIP torna a fare meglio del solito, finendo chiaramente oltre due ore dopo, con il 23% di share.

Mediaset ha fatto le sue valutazioni ed è chiaro che con un programma che a costo zero riesce a superare perennemente la media di 3 milioni di spettatori a serata, continui a spremerlo. Non dimentichiamo che lo show di Michelle Hunziker, ad esempio, nella seconda serata non ha superato neppure i 3 milioni di spettatori; stesso discorso vale anche per lo show di Baglioni. E’ un po’ comunque un cane che si morde la coda: una fetta di pubblico trova ridicolo sintonizzarsi su un canale che trasmette un programma di basso livello ( ridotto ai brandelli da una conduzione imbarazzante). Di conseguenza non sperimenta neppure le altre proposte e mette Canale 5 nella blacklist. Dall’altro lato però c’è lo zoccolo duro, quei tre milioni di spettatori che sono sempre lì e che servono per non staccare la spina. Fino a quando ci saranno, si andrà in onda, fosse anche il programma più brutto e mal fatto della terra. Ed è successo anche ieri, nonostante sia andata in onda una puntata priva di ogni genere di contenuto, una ennesima puntata del nulla cosmico che catalizza per l’ennesima volta, l’attenzione di 3 milioni di spettatori!

Gli ascolti del 28 febbraio 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Vostro Onore al suo debutto porta a casa una media di 4.170.000 spettatori pari al 18.9%. Mantiene lo stesso riscontro de L’amica geniale, un periodo non troppo roseo per le fiction di Rai 1.

Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.22 – la quarantacinquesima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.539.000 spettatori pari al 23% di share.

Vediamo le altre reti. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.139.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 909.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 – dalle 21.28 alle 00.45 – la serie Chernobyl ha registrato 422.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Honest Thief segna 507.000 spettatori con il 2.2%.